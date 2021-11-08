13:12 (мск),
Россиянам покажут драму «Седьмая симфония» о музыке в блокадном Ленинграде
Премьера состоится 8 ноября на телеканале «Россия».
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На телеканале «Россия» 8 ноября стартует показ многосерийной исторической драмы «Седьмая симфония», рассказывающей о необычном эпизоде в истории блокадного Ленинграда во времена Великой Отечественной войны.
Сериал основан на реальных событиях, когда дирижер Большого симфонического оркестра Карл Элиасберг после первой блокадной зимы получает задание исполнить в блокадном городе Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича.
Элиасбергу пришлось проделать гигантскую работу и в тяжелейших военных условиях найти восемьдесят музыкантов. И 9 августа 1942 года в Ленинградской филармонии состоялся 80-минутный концерт, который слушали не только зрители в переполненном зале, но и вся Россия и весь мир.
Режиссер «Седьмой симфонии» Александр Котт собрал для фильма отменный звездный состав. Главные роли в сериале исполнили Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Виктория Толстоганова, Тимофей Трибунцев, Лидия Вележева, Игорь Ясулович, Янина Студилина, Борис Смолкин и другие.