15:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Девочка из США нашла в озере утонувшее 39 лет назад кольцо
Его вернули в семью владельца.
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7-летняя Айседора Роуз из города Бисмарк во время похода со своей семьей на озере Нью-Джонс в Северной Дакоте заметила в воде у берега блестящий предмет, который оказался школьным именным кольцом 1982 года. На внутренней стороне кольца была сделана гравировка инициалов владельца, название средней школы Мак-Класки и упоминание, что владелец украшения был баскетболистом.
Забрав украшение домой, семья Роуз решила разыскать владельца и опубликовала в соцсетях пост с фотографиями находки и информацией. И долго ждать не пришлось — спустя пару дней на пост обратили внимание друзья Керри Хелма, бывшего баскетболиста школы Мак-Класки, умершего пять лет назад от приступа астмы. С их помощью Робин Роуз, мать Айседоры, смогла связаться с вдовой Керри Шерил Хелм, которая рассказала, что ее муж потерял школьное кольцо во время выпускного вечера на берегу озера 39 лет назад.
Вдова отметила, что была невероятно рада получить личную вещь супруга и добавила, что считает это хорошим знаком того, что Керри присматривает за ней с небес и таким образом передает привет, пишет UPI.
Екатерина Гура