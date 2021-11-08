Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Первый регион России продлил систему QR-кодов до Нового года Ранее о введении QR-кодов объявили власти всех российских регионов
Фоторепортажи
17Ими гордится страна: женщины, ставшие Героями России
24Названы победители EPSON International Pano Awards 2021
15:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девочка из США нашла в озере утонувшее 39 лет назад кольцо

Его вернули в семью владельца.

Во время загрузки произошла ошибка.

7-летняя Айседора Роуз из города Бисмарк во время похода со своей семьей на озере Нью-Джонс в Северной Дакоте заметила в воде у берега блестящий предмет, который оказался школьным именным кольцом 1982 года. На внутренней стороне кольца была сделана гравировка инициалов владельца, название средней школы Мак-Класки и упоминание, что владелец украшения был баскетболистом.

Забрав украшение домой, семья Роуз решила разыскать владельца и опубликовала в соцсетях пост с фотографиями находки и информацией. И долго ждать не пришлось — спустя пару дней на пост обратили внимание друзья Керри Хелма, бывшего баскетболиста школы Мак-Класки, умершего пять лет назад от приступа астмы. С их помощью Робин Роуз, мать Айседоры, смогла связаться с вдовой Керри Шерил Хелм, которая рассказала, что ее муж потерял школьное кольцо во время выпускного вечера на берегу озера 39 лет назад.

Семья Роуз лично встретилась с Шерил и вернула ей кольцо ее покойного мужа.

Вдова отметила, что была невероятно рада получить личную вещь супруга и добавила, что считает это хорошим знаком того, что Керри присматривает за ней с небес и таким образом передает привет, пишет UPI.

11.11 – на AliExpress начинается главная распродажа года!

Екатерина Гура

Читайте также
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь