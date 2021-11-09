Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Египте обнаружили гробницу главного казначея Рамзеса II В некрополе также были найдены могилы других высокопоставленных лиц, в том числе военачальника по имени Хор Мохиб
Фоторепортажи
17Ими гордится страна: женщины, ставшие Героями России
7Семь сохранившихся чудес света показали на фото
03:24 (мск), источник: Известия

Перевозчиков призвали вернуть деньги за сгоревшие в «ковикулы» билеты

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) попросило Минтранс рекомендовать авиакомпаниям вернуть невозвратные билеты детям и сопровождающим их лицам, которые на школьные каникулы спланировали поездки в другие города, где были отменены образовательные и культурные мероприятия. Это следует из обращения председателя ООП и члена Общественной палаты РФ Ильи Зотова министру транспорта Виталию Савельеву (документ есть у «Известий»).

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
04:01 (мск)Ученые назвали ключевые факторы для прогноза выживаемости больных с COVID-19 на ИВЛ
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

После объявления о периоде нерабочих дней в октябре-ноябре в связи со вспышкой заболеваемости коронавирусом было отменено множество мероприятий, закрыты кафе и рестораны, учреждения досуга и культуры, а также другие заведения.

На это же время выпали школьные каникулы, на которые родители спланировали совместный отдых с детьми и поездки в организованные туры в другие города, купив невозвратные билеты на самолеты и поезда.

«Из-за принятия новых ограничений сложилась непростая ситуация с посещением образовательных и культурных мероприятий детьми в составе организованных групп. Все мероприятия отменились или были перенесены», — указал Илья Зотов в своем обращении.

При этом возврат денег или обмен билетов на другие даты по действующим правилам невозвратных тарифов перевозчиков не предусмотрен. Реализация предложения позволит родителям с детьми перенести свой отдых на другой период, считают в ООП.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Код шредера: банки смогут без согласия клиентов уничтожать бумажные договоры
Поставить на рельсы: как будут спасать общественный транспорт
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь