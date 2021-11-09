03:24 (мск), источник: Известия
Перевозчиков призвали вернуть деньги за сгоревшие в «ковикулы» билеты
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) попросило Минтранс рекомендовать авиакомпаниям вернуть невозвратные билеты детям и сопровождающим их лицам, которые на школьные каникулы спланировали поездки в другие города, где были отменены образовательные и культурные мероприятия. Это следует из обращения председателя ООП и члена Общественной палаты РФ Ильи Зотова министру транспорта Виталию Савельеву (документ есть у «Известий»).