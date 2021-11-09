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08:20 (мск), источник: © РИА Новости

Врач рассказал, сколько антител защищают от мутирующих штаммов COVID-19

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что если для старых вариантов коронавируса человеку было достаточно иметь 150 единиц антител BAU, чтобы не заболеть, то количество антител для мутирующих штаммов должно быть в полтора раза больше.

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Источник: © РИА Новости

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил газете «Известия», что центр провел исследование, которое показало, что для полной защиты от «дельта»-штамма коронавируса необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител (banding antibody units, BAU), а 500 и выше обеспечивают идеальную защиту. Как уточнил Гинцбург, исследование проведено вместе с департаментом здравоохранения Москвы «на 4 тысячах москвичей».

«Самый агрессивный штамм — это “Дельта”, для него достаточно 300 BAU для того, чтобы не заболеть в серьезной форме. Для того чтобы не заболеть ковидом — 500 международных единиц. Для старых генераций коронавируса, которые уханьские последователи были, которые итальянские и так далее, достаточно было 150 BAU, для штаммов, уже мутирующих, штамма “Альфа” — это количество должно быть в полтора раза больше», — сказал РИА Новости Тимаков.

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