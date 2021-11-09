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10:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи обнаружили в Помпеях сохранившуюся комнату рабов

Это уникальное открытие поможет изучить жизнь простых людей того времени.

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фотографий
6
фотографий

Итальянские археологи, работающие в Помпеях, рассказали об уникальной находке. Во время раскопок на вилле Чивита Джулиана, которая расположена всего в нескольких сотнях метров от остальной части древнего города и которая была разрушена извержением Везувия почти две тысячи лет назад, они обнаружили остатки «комнаты рабов».

Маленькая комната площадью 16 квадратных метров была чем-то средним между спальней и кладовой. В ней находилось три кровати, деревянный сундук, несколько амфор, ночной горшок и различные предметы быта.

В деревянном сундуке археологи нашли металлические и тканевые предметы, которые, скорее всего, были частью конной упряжки, а на одной из кроватей было найдено древко самой колесницы. По словам специалистов, скорее всего, комната принадлежала конюху, так как располагалась рядом с конюшней. В начале этого года там была обнаружена почти неповрежденная и богато украшенная римская колесница и останки трех лошадей.

Ученые предполагают, что комната принадлежала семье рабов, так как наряду с двумя взрослыми кроватями (длиной 1,7 метров) в помещении находилась и одна детская кроватка размером 1,4 метра. Однако археологам в помещении больше не удалось найти никаких детских вещей.

Сообщается, что найденные в комнате кровати были сделаны из нескольких грубо обработанных деревянных досок, которые можно было регулировать в соответствии с ростом человека, который ими пользовался. При этом перепончатые основы кроватей были сделаны из веревок, на которых сверху лежали одеяла, заменяющие матрас.

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Сразу же после обнаружения комнаты, которая оказалась практически нетронутой, эксперты сделали гипсовые слепки кроватей и других предметов из скоропортящихся материалов, которые оставили свой отпечаток в затвердевшем вулканическом пепле.

Под кроватями археологи нашли несколько различных предметов быта, в том числе амфоры, в которых хранились личные вещи, керамические кувшины и то, что могло быть ночным горшком. Никаких украшений в комнате не было. Помещение освещалось одним маленьким окном, находящимся вверху, а на стене остался след от подвесного фонаря.

По словам генерального директора музея Помпеи Габриэля Зухтригеля, новая находка является абсолютно уникальной, так как позволяет взглянуть на жизнь самых низших слоев общества, о быте которых практически нет никаких свидетельств.

Дело в том, что практически все исторические источники были написаны людьми, принадлежащими к элите. А потому найти описания условий и уклада жизни простых людей и рабов практически невозможно. Найденная комната, являвшаяся полуподвальным помещением, сохранилась очень хорошо, а потому дает ученым уникальный шанс на новые открытия и знания.

Раскопки в Помпеях являются частью программы, запущенной в 2017 году и направленной на борьбу с незаконной деятельностью в этом районе, включая рытье туннелей, чтобы достать артефакты, которые можно продать на черном рынке.

По словам итальянских археологов, вилла Чивита Джулиана, где была найдена «комната рабов», в течение многих лет была объектом систематических грабежей. Ученые отмечают, что «черные археологи» также побывали в найденном помещении, так что часть ценных исторических артефактов уже бесследно утеряна. Как говорят специалисты, ущерб, нанесенный грабителями вилле, на данный момент оценивается почти в 2,3 миллиона долларов.

Екатерина Гура

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