10:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Археологи обнаружили в Помпеях сохранившуюся комнату рабов
Это уникальное открытие поможет изучить жизнь простых людей того времени.
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Итальянские археологи, работающие в Помпеях, рассказали об уникальной находке. Во время раскопок на вилле Чивита Джулиана, которая расположена всего в нескольких сотнях метров от остальной части древнего города и которая была разрушена извержением Везувия почти две тысячи лет назад, они обнаружили остатки «комнаты рабов».
В деревянном сундуке археологи нашли металлические и тканевые предметы, которые, скорее всего, были частью конной упряжки, а на одной из кроватей было найдено древко самой колесницы. По словам специалистов, скорее всего, комната принадлежала конюху, так как располагалась рядом с конюшней. В начале этого года там была обнаружена почти неповрежденная и богато украшенная римская колесница и останки трех лошадей.
Ученые предполагают, что комната принадлежала семье рабов, так как наряду с двумя взрослыми кроватями (длиной 1,7 метров) в помещении находилась и одна детская кроватка размером 1,4 метра. Однако археологам в помещении больше не удалось найти никаких детских вещей.
Сообщается, что найденные в комнате кровати были сделаны из нескольких грубо обработанных деревянных досок, которые можно было регулировать в соответствии с ростом человека, который ими пользовался. При этом перепончатые основы кроватей были сделаны из веревок, на которых сверху лежали одеяла, заменяющие матрас.
Сразу же после обнаружения комнаты, которая оказалась практически нетронутой, эксперты сделали гипсовые слепки кроватей и других предметов из скоропортящихся материалов, которые оставили свой отпечаток в затвердевшем вулканическом пепле.
Под кроватями археологи нашли несколько различных предметов быта, в том числе амфоры, в которых хранились личные вещи, керамические кувшины и то, что могло быть ночным горшком. Никаких украшений в комнате не было. Помещение освещалось одним маленьким окном, находящимся вверху, а на стене остался след от подвесного фонаря.
По словам генерального директора музея Помпеи Габриэля Зухтригеля, новая находка является абсолютно уникальной, так как позволяет взглянуть на жизнь самых низших слоев общества, о быте которых практически нет никаких свидетельств.
Дело в том, что практически все исторические источники были написаны людьми, принадлежащими к элите. А потому найти описания условий и уклада жизни простых людей и рабов практически невозможно. Найденная комната, являвшаяся полуподвальным помещением, сохранилась очень хорошо, а потому дает ученым уникальный шанс на новые открытия и знания.
Раскопки в Помпеях являются частью программы, запущенной в 2017 году и направленной на борьбу с незаконной деятельностью в этом районе, включая рытье туннелей, чтобы достать артефакты, которые можно продать на черном рынке.
По словам итальянских археологов, вилла Чивита Джулиана, где была найдена «комната рабов», в течение многих лет была объектом систематических грабежей. Ученые отмечают, что «черные археологи» также побывали в найденном помещении, так что часть ценных исторических артефактов уже бесследно утеряна. Как говорят специалисты, ущерб, нанесенный грабителями вилле, на данный момент оценивается почти в 2,3 миллиона долларов.
Екатерина Гура