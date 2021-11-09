15:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Израиле нашли шесть тысяч уникальных древних монет
Их изъяли у владельца ювелирного магазина, который продавал артефакты на черном рынке.
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Сотрудники Подразделения по предотвращению расхищения древностей в Израиле в начале ноября арестовали владельца ювелирного магазина в Ашкелоне, который незаконно торговал на черном рынке старинными монетами. В ходе обысков у него было найдено шесть тысяч уникальных древних монет разных периодов, металлоискатель и оборудование для раскопок.
Сообщается, что изъятые монеты были переданы экспертам Управления древностей Израиля для идентификации и датировки, но уже понятно, что многие из них являются уникальными и бесценными экспонатами для науки и истории. Специалист по торговле антиквариатом Илан Хадад отметил, что незаконная торговля древними монетами и предметами старины является большой проблемой и наносит непоправимый ущерб древним объектам по всей стране, так как большая прибыль стимулирует преступников на незаконные раскопки и грабежи исторических мест.
Екатерина Гура