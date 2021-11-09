Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 9 ноябряНачало разрушения Берлинской стены, "Хрустальная ночь", запуск европейского зонда "Венера-экспресс" и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
17Ими гордится страна: женщины, ставшие Героями России
19Названы победители Wildlife Photographer of the Year
15:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Израиле нашли шесть тысяч уникальных древних монет

Их изъяли у владельца ювелирного магазина, который продавал артефакты на черном рынке.

Сотрудники Подразделения по предотвращению расхищения древностей в Израиле в начале ноября арестовали владельца ювелирного магазина в Ашкелоне, который незаконно торговал на черном рынке старинными монетами. В ходе обысков у него было найдено шесть тысяч уникальных древних монет разных периодов, металлоискатель и оборудование для раскопок.

Сообщается, что изъятые монеты были переданы экспертам Управления древностей Израиля для идентификации и датировки, но уже понятно, что многие из них являются уникальными и бесценными экспонатами для науки и истории. Специалист по торговле антиквариатом Илан Хадад отметил, что незаконная торговля древними монетами и предметами старины является большой проблемой и наносит непоправимый ущерб древним объектам по всей стране, так как большая прибыль стимулирует преступников на незаконные раскопки и грабежи исторических мест.

Мародеры уничтожают археологические памятники, отрывая артефакты от их исторического контекста, что стирает целые главы из истории Израиля.
11.11 – на AliExpress начинается главная распродажа года!

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь