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15:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Зеленый автомобильный тоннель с окнами показали с воздуха (видео)

Это один из самых необычных тоннелей не только в Китае, но и в мире.

Зеленый автомобильный тоннель, расположенный на проспекте Хуанпу в Гуанчжоу, на юге Китая, показали с высоты птичьего полета. Дрон снял удивительные кадры, на который необычное сооружение можно рассмотреть во всей красе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Зеленый тоннель с большими окнами наверху называют самым красивым в провинции Гуанчжоу. Его строительство завершилось в 2000 году. На него было потрачено 180 миллионов юаней (около 28 миллионов долларов).

Екатерина Гура

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