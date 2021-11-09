МФЦ начнут выдавать бумажные сертификаты о вакцинации от COVID-19

Услуга будет доступна в том числе тем, кто не зарегистрирован на портале госуслуг. Ранее сертификат был доступен только в электронной форме, его можно было распечатать, предварительно скачав на портале, но для этого нужно было иметь на нем учетную запись.
Премьер поручил Минцифры до конца недели предусмотреть технические возможности, чтобы граждане могли получить бумажную версию сертификата «без сбоев, быстро и удобно». Минздрав, в свою очередь, должен проработать порядок предоставления сертификатов с заинтересованными ведомствами и утвердить его.
С 8 ноября в России начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19. В документе указываются паспортные данные пациента, СНИЛС, номер полиса ОМС и сведения о том, когда, где и каким препаратом привился его предъявитель. Кроме того, он содержит информацию о ревакцинации и медицинских противопоказаниях к вакцинации (если такие есть), а также данные о перенесенном заболевании. На первой странице в верхнем углу размещен QR-код.