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16:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Роспотребнадзор хочет сохранить ограничения по COVID-19 в регионах

Для стабилизации эпидемической обстановки в регионах нужно сохранить все введенные из-за коронавируса ограничительные меры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, надо также усилить контроль за их исполнением.

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Источник: РИА "Новости"

«Для того, чтобы нам удержать позиции и идти в дальнейшем к снижению заболеваемости и стабилизации эпидситуации, безусловно, нужно сохранять те ограничительные меры, которые уже введены, и также, безусловно, нужно ужесточить контроль за введением тех мер, которые приняты в субъектах РФ», — сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. Она добавила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией сохраняется в 61 субъекте России.

Сегодня, 9 ноября, в России был зафиксирован новый максимум смертей пациентов с коронавирусом — 1211. За сутки коронавирусом заразились 39 160 человек. Эксперты ожидают, что несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19 в регионах, центр не будет принимать меры в отношении местных властей. Это объясняется тем, что единого рецепта, как бороться с пандемией, до сих пор нет, а субъектам РФ делегирована определенная свобода в принятии антиковидных решений.

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