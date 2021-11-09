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16:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Против ТНТ возбудили дело из-за поцелуя комиков в шоу «Игра»

МВД России возбудило дело против телеканала ТНТ из-за поцелуя комиков в одном из выпусков комедийного шоу «Игра». Об этом «Ленте.ру» сообщил депутат Госдумы Михаил Романов. Копия документа также находится в распоряжении редакции.

«Уполномоченным должностным отдела МВД России по Тверскому району города Москвы возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.21 КоАП РФ (»Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних«)», — говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители проводят административное расследование. Копия обращения также была направлена в Роскомнадзор.

Выпуск шоу «Игра» с поцелуем двух мужчин был показан на ТНТ 3 октября. Во время программы комик Денис Дорохов в платье невесты и парике поцеловал партнера по команде «Камызяки» Александра Панекина, который играл жениха.

После выхода выпуска в эфир депутаты Госдумы сообщили о намерении обратиться в прокуратуру. В частности, Романов заявил, что эпизод с поцелуем двух мужчин пропагандирует нетрадиционные ценности, чем нарушает норму российского законодательства. По его мнению, эта сцена «позиционирует чужую культуру и подрывает национальные и конституционные основы».

Комик и телеведущий Гарик Мартиросян, который был в составе жюри на «Игре», комментируя поцелуй комиков, признался, что этот эпизод стал для него неожиданностью. Он назвал ее перегибом. При этом, по словам Мартиросяна, артисты «очень изящно вышли из ситуации»: после поцелуя один из участников сценки раскритиковал участвовавших в нем коллег.

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