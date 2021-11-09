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16:46 (мск), источник: © РИА Новости

Правила русского языка решили обновить

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Минпросвещения планирует актуализировать правила орфографии в русском языке. Соответствующий проект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: РИА "Новости"

«Новый свод <…> сделает правила более полными, приведет их в соответствие с современным состоянием русского языка и актуальным уровнем науки о нем», — отмечают создатели документа.

В тексте указывается, что сейчас русский язык опирается на «Правила русской орфографии и пунктуации», утвержденные в 1956 году — то есть, более 60 лет назад.

Авторы инициативы подчеркивают, что за это время «появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано», а также обнаружился ряд пропусков и неточностей, которые требуют уточнения и обновления.

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