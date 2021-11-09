Китай объявил «народную войну» коронавирусу на границе с Россией

Официальные лица призвали жителей приграничного города немедленно сообщать о любых случаях незаконной охоты, контрабанды животных или пересечения границы людьми для рыбной ловли.
А чтобы подстегнуть людей к сотрудничеству, власти пообещали каждому, кто поможет выследить нарушителя закона, зараженного COVID-19, по 100 тыс. юаней (примерно $15,6 тыс.).
При этом власти предупредили, что намеренное сокрытие такой информации обернется суровым наказанием. Саму же инициативу власти города назвали «народной войной» против коронавируса.
Общее количество случаев заболевания COVID-19 в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, где расположен город Хэйхэ, достигло уже 240 за последний месяц. Это худший показатель по стране. Всего в Китае с октября было зафиксировано порядка 950 случаев в 20 провинциях.
В России за последние сутки зафиксирован максимум смертей от коронавируса — умерли 1211 человек, заболели за день 39,16 тыс. человек. В граничащей с Китаем Амурской области за время пандемии выявлено более 41 тыс. случаев заболевания, умерло почти 500 человек.