Ученые сообщили о потере 28 млн лет жизни в десятках стран из-за COVID-19

Коронавирус за 2020 год сократил совокупную ожидаемую продолжительность жизни населения 31 страны на 28,1 млн лет. К такому выводу пришла группа ученых под руководством эпидемиолога Назрула Ислама из Оксфордского университета, отмечает Bloomberg. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ.
Исследователи проанализировали данные по смертности в 37 странах с высоким уровнем дохода с 2005 по 2020 год — с разбивкой по возрасту и полу. Ожидаемая продолжительность жизни — это показатель, который говорит о том, сколько в среднем проживут люди с учетом их возраста при отсутствии серьезных всплесков смертности в каждой возрастной группе.
Среди стран, которые анализировали ученые, число потерянных лет жизни превысило ожидания во всех, кроме Тайваня, Новой Зеландии, Норвегии, Исландии, Дании и Южной Кореи.
Наибольшее сокращение показателя ученые зафиксировали в России, США, Болгарии, Литве, Чили и Испании.
Число лет жизни, потерянных в связи с пандемией в 2020 году, в целом более чем в пять раз превысило этот же показатель во время эпидемии гриппа в 2015 году. Причем среди мужчин этот показатель оказался выше, чем у женщин.
Эксперты оценивали разницу между ожидаемой и реальной продолжительностью жизни с учетом возраста умерших. Предыдущие исследования, в свою очередь, опирались на исторические данные и оценку избыточной смертности, которая включает как летальные исходы от COVID-19, так и те, которые были косвенно связаны с пандемией и ее последствиями, а также ограничительными мерами, поясняют авторы работы.
«Данные об избыточной смертности считаются идеальным способом оценки воздействия пандемии, но они не учитывают возраст на момент смерти. Когда люди умирают в более старшем возрасте, они теряют меньше оставшихся лет жизни», — поясняют авторы исследования. По мнению ученых, их подход обеспечивает более детальную оценку преждевременной смертности населения.
С момента появления SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19. — Forbes) меры для борьбы с ним сильно различались по странам, отмечают исследователи. Именно они отразились на социальных и экономических факторах, влияющих на здоровье населения, включая, например, доступность медицинских услуг, отмечают ученые. «Таким образом, воздействие пандемии и связанные с ней политические меры повлияли на уровень смертности и без учета летальных исходов от COVID-19, точность и полнота данных по которым подвергалась сомнению во многих странах», — заключают авторы.