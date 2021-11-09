Власти начали обсуждение возможности ввода QR-кодов в самолетах и поездах

Профильные министерства и транспортные компании обсуждают технические возможности проверки у пассажиров авиационных и железнодорожных компаний QR-кодов, подтверждающих отсутствие заражения коронавирусом и иммунный статус. Об этом сообщили РБК два федеральных чиновника и несколько источников в транспортной отрасли.
В Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте, включая авиацию и железную дорогу, это прерогатива оперативного штаба, заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сейчас речь идет о проработке технических возможностей запустить эту систему в случае принятия решения о введении QR-кодов на транспорте. Такая возможность может быть рассмотрена, если произойдет ухудшение эпидемиологической ситуации», — сказал РБК источник в одном из профильных ведомств.
«Собираются предложения от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации. Сбор мнений собираются закончить к 15 ноября, после чего могут принять решение», — подтвердил источник РБК в транспортной отрасли, знакомый с ходом обсуждения.
Источник в РЖД также подтвердил, что в правительстве идет дискуссия о введении QR-кодов на транспорте, но решение об этом еще не принято.
В обсуждении сценариев использования QR-кодов участвуют многие федеральные ведомства, но окончательное решение может быть принято с учетом данных оперативного штаба, сказал РБК источник, знакомый с ходом обсуждения темы использования QR-кодов на транспорте.
В одном из сценариев внедрение QR-кодов, по его словам, может происходить постепенно, по видам транспорта и начаться с авиации после январских праздников 2022 года.
Выбор воздушного транспорта в качестве старта для применения QR-кодов объясняется меньшими проблемами, с которыми столкнутся авиапредприятия. «У многих поездов дальнего следования есть плановые остановки по пути следования, порой в считанные минуты, за время которых сложно оперативно проверить наличие QR-кодов, и внедрить эту функцию можно только при покупке билета», — отметил источник.
Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов во вторник заявил, что выступает против QR-кодов при продаже билетов, но не при посадке в самолет. «На мой взгляд, нельзя применять QR-код при покупке билета, ты должен иметь возможность купить билет без всяких ограничений. А при посадке, если такие ограничения вводятся, — это нормально. Мы сумеем проверить наличие QR-кода, срока прививки», — заявил он в Совете Федерации.
«На данный момент авиакомпания не получала уведомлений о введении процедур проверок QR-кодов в аэропортах страны. В тоже время, если такие требования поступят, то, безусловно, авиакомпания их будет выполнять, где это возможно», — сказал РБК пресс-секретарь «России» Сергей Стариков. Он пояснил, что в большинстве случаев авиакомпании не занимаются регистрацией пассажиров в аэропортах и процедурой допуска в здания аэровокзалов, это делают привлеченные агенты или службы безопасности аэропортов.
Пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова сказала РБК, что вопрос о предъявлении пассажирами QR-кодов для внутренних перевозок пока [в авиакомпании] не обсуждался. До тех пор пока не будет указаний Росавиации или правительства, авиакомпания вводить такие требования не планирует, уточнила она. В «Аэрофлоте» отказались от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службы S7, «Победы» и Utair.
Накануне летнего сезона вице-премьер и председатель оперштаба Татьяна Голикова просила ведомства проработать возможность онлайн-покупки авиабилетов при предъявлении сертификата о вакцинации с портала госуслуг. Источник РБК в крупной российской авиакомпании тогда же подтверждал, что вопрос использования сертификата о вакцинации (QR-кода) обсуждался на площадке Минтранса и Минцифры, но решения не было принято.
В пресс-службы Минцифры отказались от комментариев и рекомендовали обратиться в Минтранс. Представители Минтранса и Росавиации отказались от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службы правительства, оперштаба, а также аэропортов Москвы и Петербурга, представителям холдингов «Новапорт», «Аэропорты регионов» и «Аэродинамика».