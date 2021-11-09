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19:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пригород Киева превратили в «игрушечный городок» (фото)

Разноцветные дома похожи на детский конструктор.

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Фото жилого района в пригороде украинской столицы стали вирусными в соцсетях. Иностранные журналисты обратили внимание на необычный жилой комплекс Comfort Town, который состоит из ярких разноцветных многоэтажек, напоминающих конструктор LEGO.

Он настолько ярко выделяется на фоне серых советских зданий 1950-х и 1960-х годов, что выглядит игрушечным.

Сообщается, что на строительство этого микрорайона потребовалось почти 11 лет, а занимаемая им площадь равна 46,5 гектаров. Внутри красочного пригорода расположены кафе, магазины и офисы, а также огромный спортивный комплекс под открытым небом и 8 500 квартир.

Дизайнеры комплекса Дмитрий Васильев, Александр Попов и Ольга Алферова рассказали журналистам LA Times, что здания и материалы они использовали максимально простые, а весь «игрушечный» эффект получился лишь за счет ярких красок.

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Отметим, что подобный разноцветный район есть не только в Киеве, но и в Турции — на западе страны в городке Кушадасы, у побережья Эгейского моря.

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Екатерина Гура

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