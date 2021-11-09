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21:02 (мск), источник: Газета.Ру

Врачи рассказали о лечении и последствиях постковидного синдрома у детей

Посковидный синдром у ребенка может развиться даже в том случае, если коронавирус он перенес бессимптомно, рассказали «Газете.Ru» медики. Последствия болезни ощущают примерно 13% переболевших детей. В группе риска оказались несовершеннолетние пациенты с хроническими заболеваниями, а также младенцы до года.

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«Развивается даже после бессимптомного течения болезни»

Дети теперь чаще болеют коронавирусом и тяжелее переносят его, в связи с этим проявления постковидного синдрома у несовершеннолетних стали опаснее, рассказал «Газете.Ru» инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

По словам специалиста, одно из самых тревожных последствий коронавируса у детей — мультисистемный воспалительный синдром. Он проявляется через 1−4 недели после выздоровления. Для него характерна лихорадка с температурой выше 38,5 и интоксикация.

Кроме того, более чем у половины маленьких пациентов наблюдается сыпь. Возможен также конъюнктивит и изменения на слизистых рта. У детей с мультисистемным синдромом могут увеличиваться лимфоузлы и нарушаться работа сердца.

«Иногда мультисистемный воспалительный синдром развивается даже после бессимптомного течения коронавируса», — рассказала иммунолог Мария Польнер.

К самым частым симптомам, кроме лихорадки, она отнесла рвоту, боли в животе, снижение артериального давления, отечность конечностей и спутанность сознания.

«Известно, что наиболее мультисистемному воспалительному синдрому подвержены дети из Латинской Америки и Африки, но нельзя отрицать, что со временем это может коснуться всех детей», — подчеркнула она.

Иммунолог не рекомендует заниматься лечением на дому и использовать средства народной медицины — в случае с мультисистемным сбоем крайне важна своевременная диагностика и правильная терапия.

«Если говорить об общих правилах восстановления после перенесенного коронавруса, то стоит соблюдать режим труда и отдыха, правильно питаться, применять умеренные физические нагрузки, бывать на свежем воздухе. Можно сдать анализ на уровень витамина Д и начать применять адекватную дозировку после консультации со специалистом», — сказала Польнер.

Применение иммуномодулирующих препаратов строго не рекомендуется в связи с недостаточной изученностью их влияния на иммунную систему.
Мария Польнер
иммунолог

Некоторые специалисты для лечения этого синдрома применяют внутривенное введение иммуноглобулинов и глюкокортикостероидов, добавила она. Однако Королевский колледж Педиатрии и детского здоровья Великобритании, например, симптоматическое лечение и применение противовирусных препаратов рекомендует только в рамках клинических исследований.

«Проявляется примерно у 13% переболевших детей»

В России четкой схемы лечения постковидного синдрома у детей пока не существует, отметил инфекционист Евгений Тимаков. Терапию назначают в соответствии с симптоматикой.

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«Постковидный синдром у детей сегодня появился и стал более выраженным: по наблюдениям он проявляется примерно у 13%. Коронавирус поражает разные ткани, поэтому и симптомы могут быть разными. В первую очередь страдают бронхолегочная система, желудочно-кишечный-тракт, почки, центральная нервная система», — пояснил он.

Инфекция также оказывает серьезное влияние на иммунитет и центр терморегуляции, добавил врач.

«Мы не знаем, какие последствия могут быть в долгосрочной перспективе. Пока известно, что нарушаются мнемонические функции памяти, к примеру, нарушается артериальное давление. Будет ли влияние на репродуктивную систему детей в будущем, мы не знаем, но коронавирус размножается в репродуктивной системе», — уточнил Тимаков.

Осложнения от COVID-19 тесно связаны с наличием хронических неинфекционных заболеваний. Дети, у которых они есть, больше подвержены риску постковидного синдрома и осложнениям после перенесенной коронавирусной инфекции, рассказала «Газете.Ru» консультант телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач общей практики Екатерина Серебренникова.

Как правило, сильнее всего от COVID-19 и постковидного синдрома страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями иммунной системы, сахарным диабетом, ожирением и сопутствующими заболеваниями дыхательной системы — например, с бронхиальной астмой.
Екатерина Серебренникова
врач общей практики

При любых вирусных заболеваниях самой высокой группой риска являются дети первых лет жизни, особенно дети до года, заключила медик.

Айза Меликян

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