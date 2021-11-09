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9 ноября, источник: ТАСС

Глава Pfizer предположил, что бустерная прививка от ковида будет нужна ежегодно

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Проходить ревакцинацию от нового коронавируса, вероятно, потребуется примерно каждый год. Такое мнение выразил генеральный директор американской компании Pfizer Альберт Бурла, выступая во вторник по видеосвязи в вашингтонском Атлантическом совете.

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Источник: AP 2021

«Я думаю, что бустерная доза, третья доза, дает очень, очень высокий уровень защиты», — отметил он. «Вопрос в том, как долго он будет сохраняться», — пояснил специалист.

Как он констатировал, согласно имеющимся данным, защита от коронавируса снижается «в течение шести месяцев после второй прививки».

«Нам нужно последить в течение шести, семи, восьми, девяти месяцев после бустерной прививки», — добавил Бурла. Говоря о периоде, в течение которого будет сохраняться защита от коронавируса после ревакцинации, он отметил: «Похоже, что она продлится год».

Бурла подчеркнул, что в этом вопросе пока нет определенности и новые данные исследований могут изменить эти оценки.

«Нам нужно подождать и последить», — сказал он. «Но вероятный сценарий — это ежегодная ревакцинация», — подчеркнул глава Pfizer.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США в сентябре разрешило массовое применение бустерных доз вакцины против коронавируса от Pfizer и германской компании BioNTech для ряда наиболее уязвимых групп населения.

Разрешение распространяется на людей «в возрасте 65 лет и старше», на лиц в возрасте «от 18 до 64 лет, подверженных значительному риску тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания», а также на жителей США в этой же возрастной категории, которые из-за рода их деятельности особенно рискуют заразиться.

По словам источников газет The Washington Post и The New York Times, руководство Pfizer и BioNTech может уже на этой неделе направить новый запрос в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов. Компании планируют добиваться разрешения на использование бустерных доз их вакцины для всех граждан старше 18 лет. Источники The Washington Post в управлении отметили, что такой запрос может быть одобрен.

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