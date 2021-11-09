Свидания в тюрьмах могут разрешить только по электронной записи на «Госуслугах»

Инициатива Людмилы Нарусовой впервые была обнародована еще в 2018 году, однако с тех пор, по мнению сенатора, проблема очередей на свидания в колонии и СИЗО только усугубилась. Более того, к ней добавилась и коррупционная составляющая.
«Наши граждане с Дальнего Востока, из Сибири, для того чтобы попасть на встречу с родственником, не могут воспользоваться электронной очередью, а должны приезжать лично, стоять в многочисленных очередях. Непонятные лица, никем не уполномоченные, ведут запись на каких-то замусоленных бумажках, ставят крестики. В таком случае возникает огромный простор для коррупции», — заявила Людмила Нарусова (цитата по ТАСС) в Совете федерации во вторник. Сенатора поддержали в Генпрокуратуре, заявил «РИА Новости» представитель ведомства Антон Давыдов.
В свою очередь начальник отдела в профильном управлении ФСИН России Сергей Лебедев заявил, что такая система уже планируется к запуску в 2023 году, заметив, что сегодня запись на свидание занимает около 45 минут.
«Ъ» обратился с запросами в Генеральную прокуратуру и ФСИН, чтобы узнать подробнее о планах по реализации инициативы сенатора Нарусовой, но оперативных комментариев получить не смог.
Адвокат Даниил Берман считает «полезной» возможность записаться на свидание с заключенным через «Госуслуги», но отметил, что недавний законопроект Минюста об ограничении свиданий в СИЗО и колониях на период карантина не стыкуется с этой инициативой: «Человек будет записываться через “Госуслуги” на свидание, а потом приезжать и стучаться лбом в закрытую дверь».
Напомним, в октябре Минюст предложил поправки к УИК и закон «О службе в органах внутренних дел». ФСИН намерена произвольно вводить на территории колоний «режим особых условий» из-за карантина и запрещать свидания заключенных и адвокатов. Законопроект подвергся резкой критике юридического сообщества, несколько отрицательных отзывов на него подготовил фонд «Русь сидящая» (занимается помощью заключенным и их семьям; внесен в реестр иноагентов).
«Идея электронной записи в 2021 году звучит, конечно, неплохо, — заметила руководитель юридического департамента “Руси сидящей” Ольга Подоплелова.— Но важно понимать, зачем это делается. Например, сенатор (Людмила Нарусова.— “Ъ”) заявила, что родственники вынуждены приезжать в колонии издалека и ждать.
Но проблема здесь не с порядком записи на свидания, он как раз более или менее отработан, а с тем, что людей отправляют отбывать наказание на другой конец страны и родственники добираются туда сутками.
ЕСПЧ в постановлении по делу «Полякова и другие против России» уже осудил эту практику«. Что касается посещений СИЗО, то первоочередные проблемы Ольга Подоплелова видит в нехватке кабинетов для свиданий с адвокатами и “манипуляции свиданиями” с родственниками со стороны следователей.
«Ъ» попросил осужденных поделиться мнением об инициативе записи на свидания через «Госуслуги». Петербуржец Вячеслав Смирнов (в настоящее время отбывает наказание в исправительном центре в Архангельской области, ранее три года и восемь месяцев отбывал срок заключения в колонии) признался, что не понимает механизма получения права на свидание в случае такого нововведения.
«Обычно инициатором длительного свидания в колонии становится осужденный, но он не может самостоятельно записаться через “Госуслуги”, как и не может этого сделать завхоз отряда, ответственный за распределение свиданий, — рассказал Вячеслав Смирнов.— С короткими свиданиями дела обстоят проще, и я не слышал о существовании на них очередей, такой проблемы просто нет».
Что касается свиданий в СИЗО, то, по мнению Вячеслава Смирнова, существуют «более простые способы» их устроить, и здесь также «далеко не всегда бывают очереди на свидания».
«Регистрация на государственной электронной платформе может преследовать цель не пускать на свидания людей без QR-кодов, — полагает Вячеслав Смирнов.— Если же родственники сами инициируют свидания всех видов во все виды исправительных учреждений, занимая электронную очередь, то инициатива неплохая, но в толковую ее реализацию я не верю».
Напомним также, что в начале ноября «Ъ» сообщал о старте так называемой цифровизации российских тюрем — проекта ФСИН, которая попросила у правительства на реализацию задуманного 22,5 млрд руб. Согласно заявлению ФСИН, первый этап проекта предполагает внедрение в колониях и СИЗО системы распознавания лиц заключенных и сотрудников для выявления пыток. О проекте стало известно сразу после серии скандалов, связанных с публикациями фактов пыток (их обнародовал проект Gulagu.net) в Саратовской, Иркутской, Белгородской областях и в Камчатском крае.
Мария Литвинова, Мария Старикова
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