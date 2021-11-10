02:12 (мск), источник: Известия
Apple начала принимать к оплате карты «Мир»
Владельцы iPhone и iPad теперь могут подвязать карту «Мир» к учетной записи Apple и оплачивать ей различные сервисы экосистемы — например, подписку в Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts, а также приложения в App Store, узнали «Известия». Для этого в меню «способы платежа» нужно выбрать пункт «оплата картой». Раньше в этом пункте уточнялось, что можно использовать только Visa, Mastercard и American Express. В ноябре в меню также появились карты «Мир».