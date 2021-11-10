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05:26 (мск), источник: Известия

Гинцбург призвал сделать вакцинацию против COVID-19 обязательной

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение о том, что вакцина против COVID-19 должна быть включена в национальный календарь прививок, а саму вакцинацию нужно сделать обязательной. Гинцбург подчеркнул, что пандемия кончится, когда 70−75% населения Земли будут вакцинированы.

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Источник: Известия

«Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в национальный календарь прививок», — рассказал Гинцбург в интервью «Российской газете».

Для того, чтобы избежать новой пандемии, нужно приучать детей к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям, считает он.

«Потому что если ты будешь невакцинированным, то ты наносишь вред не только себе, но и своим близким, всем окружающим», — добавил директор Центра имени Гамалеи.

Во вторник, 9 ноября, стало известно о том, что обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет и имеющих хронические заболевания ввели в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача, руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой.

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В этот же день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что первым компонентом вакцины от коронавируса, по последним данным, привились 62 млн россиян. Кроме того, он отметил, что за время нерабочих дней в стране сохранялись хорошие темпы вакцинации населения. Так, с 28 октября по 7 ноября сделали прививку от инфекции 3,7 млн граждан.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно.

В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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