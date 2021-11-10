Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Против ТНТ возбудили дело из-за поцелуя комиков в шоу «Игра» В настоящее время правоохранители проводят административное расследование
Фоторепортажи
1010 необычных фактов о народах России, которые вы могли не знать
10Названы 10 крупнейших стихийных бедствий за последние 100 лет
04:24 (мск), источник: © РИА Новости

Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Доверяют сотрудникам полиции своего региона 57% россиян, не доверяют 35%, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко Дню полиции.

Источник: © РИА Новости

Согласно данным исследования, в той или иной степени доверяют сотрудникам полиции своего региона 57% россиян, не доверяют 35%, затруднились с ответом 8%.

Индекс доверия сотрудникам полиции своего региона составил 22 пункта. Чем выше значение индекса, тем выше доверие полиции. Индекс может принимать значение от −100 до 100 пунктов.

«Более всего наши сограждане доверяют следующим подразделениям полиции своего региона: полиции на транспорте (индекс доверия 46 п.), сотрудникам дежурной части (42 п.), участковым уполномоченным полиции (39 п.), инспекторам по делам несовершеннолетних (38 п.), а также работникам уголовного розыска (38 п.)», — говорится в результатах опроса.

При этом 37% россиян хорошо оценивают работу полиции в своем регионе, средние оценки дали 42%, а 13% — плохие.

Индекс оценки работы полиции составил 52 пункта, что на 3 меньше по сравнению с 2020 годом. За 12 лет индекс оценки работы полиции вырос на 11 пунктов. Индекс может принимать значение от 0 до 100.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 29 октября, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

По данным ВЦИОМ, выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных в России, данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, сообщает ВЦИОМ. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Во время загрузки произошла ошибка.
 'Бабы нарожают': выяснились истинные виновники волны смертей в России
Турок разозлила 'смена позиции' британской королевы по Крыму
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь