Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ

Согласно данным исследования, в той или иной степени доверяют сотрудникам полиции своего региона 57% россиян, не доверяют 35%, затруднились с ответом 8%.
Индекс доверия сотрудникам полиции своего региона составил 22 пункта. Чем выше значение индекса, тем выше доверие полиции. Индекс может принимать значение от −100 до 100 пунктов.
«Более всего наши сограждане доверяют следующим подразделениям полиции своего региона: полиции на транспорте (индекс доверия 46 п.), сотрудникам дежурной части (42 п.), участковым уполномоченным полиции (39 п.), инспекторам по делам несовершеннолетних (38 п.), а также работникам уголовного розыска (38 п.)», — говорится в результатах опроса.
При этом 37% россиян хорошо оценивают работу полиции в своем регионе, средние оценки дали 42%, а 13% — плохие.
Индекс оценки работы полиции составил 52 пункта, что на 3 меньше по сравнению с 2020 годом. За 12 лет индекс оценки работы полиции вырос на 11 пунктов. Индекс может принимать значение от 0 до 100.
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 29 октября, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.
По данным ВЦИОМ, выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных в России, данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, сообщает ВЦИОМ. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.