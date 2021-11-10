03:27 (мск), источник: Известия
Спрос на вакцинные туры в Европу за два месяца вырос в десятки раз
В настоящее время среди россиян стали очень востребованы вакцинные туры в Европу — в те немногие страны, куда разрешен въезд по российским сертификатам о вакцинации против COVID-19. Это происходит по той причине, что большинство европейских государств и США пока не принимают граждан РФ с нашими сертификатами, а люди хотят получить одобренный ВОЗ препарат — и потом посещать родственников, ездить в командировки и на лечение или просто путешествовать. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.