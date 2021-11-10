Эксперт предупредил об опасности «бесплатных» тестов на COVID-19

«Ситуация с коронавирусом, карантин, ограничения и изменения законодательства — все это благодатная почва для новых сценариев мошенников. Далеко не всегда преступников интересуют деньги. Персональные и личные данные — не менее ценная добыча мошенника», — сказала Дайнеко.
Одним из самых распространенных методов сбора данных, по ее словам, является бесплатный тест на коронавирус.
«Тут играет роль мнительность человека, боязнь заразиться, а также соблазн получить желаемое бесплатно, быстро и не выходя из дома. Предложение состоит в том, что “лаборант” возьмет анализ на дому, но для этого нужно заполнить анкету, ввести данные СНИЛС, полиса, паспорта и адрес проживания», — рассказала эксперт.
Дайнеко пояснила, что из-за отсутствия необходимости платить человек теряет бдительность.
Подобный сценарий фишинга нацелен не только на хищение личных данных, но и на создание базы данных людей с необходимым для мошенников шаблоном поведения: «Такой список может стоить довольно дорого, ведь это уже не просто перечень абонентов мобильного оператора», — добавила эксперт.
«Бесплатный сыр только в мышеловке. Если вам нужна услуга — приобретайте ее в проверенных, известных местах. Суматоха, нагнетание ситуации и информационный шум лишают здравого смысла: нужно сохранять хладнокровие и не принимать то или иное решение спонтанно», — напомнила она.
Жертвами мошенников, по словам специалиста, легко может стать и тот, кто сам пытается обмануть систему — например, приобретает «липовый» qr-код.
«С начала ужесточения коронавирусных ограничений в интернете появились сайты, на которых можно купить QR-код. Покупатель перечисляет деньги на счет мошенников и, конечно, ничего не получает, но и никак не заявляет об обмане по понятным причинам», — рассказала эксперт.