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09:23 (мск), источник: © РИА Новости

Эксперт предупредил об опасности «бесплатных» тестов на COVID-19

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Персональные данные граждан представляют для мошенников не меньший интерес, чем деньги, а предложение оказать «бесплатные» медицинские услуги, в том числе ПЦР-тестирование, часто используется ими для сбора информации, рассказала РИА Новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

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Источник: © РИА Новости

«Ситуация с коронавирусом, карантин, ограничения и изменения законодательства — все это благодатная почва для новых сценариев мошенников. Далеко не всегда преступников интересуют деньги. Персональные и личные данные — не менее ценная добыча мошенника», — сказала Дайнеко.

Одним из самых распространенных методов сбора данных, по ее словам, является бесплатный тест на коронавирус.

«Тут играет роль мнительность человека, боязнь заразиться, а также соблазн получить желаемое бесплатно, быстро и не выходя из дома. Предложение состоит в том, что “лаборант” возьмет анализ на дому, но для этого нужно заполнить анкету, ввести данные СНИЛС, полиса, паспорта и адрес проживания», — рассказала эксперт.

Дайнеко пояснила, что из-за отсутствия необходимости платить человек теряет бдительность.

Подобный сценарий фишинга нацелен не только на хищение личных данных, но и на создание базы данных людей с необходимым для мошенников шаблоном поведения: «Такой список может стоить довольно дорого, ведь это уже не просто перечень абонентов мобильного оператора», — добавила эксперт.

«Бесплатный сыр только в мышеловке. Если вам нужна услуга — приобретайте ее в проверенных, известных местах. Суматоха, нагнетание ситуации и информационный шум лишают здравого смысла: нужно сохранять хладнокровие и не принимать то или иное решение спонтанно», — напомнила она.

Жертвами мошенников, по словам специалиста, легко может стать и тот, кто сам пытается обмануть систему — например, приобретает «липовый» qr-код.

«С начала ужесточения коронавирусных ограничений в интернете появились сайты, на которых можно купить QR-код. Покупатель перечисляет деньги на счет мошенников и, конечно, ничего не получает, но и никак не заявляет об обмане по понятным причинам», — рассказала эксперт.

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