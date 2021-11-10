Ученые России сделали шаг к созданию лекарства от Паркинсона и Альцгеймера

Ученые уже провели ряд экспериментов на животных, которые показали, что белок Hsp70 помогает восстановить нервные клетки, правильная работа которых была нарушена. Эксперименты планируется продолжить.
В конечном счете ученые намерены создать первое в своем роде лекарство против болезней Паркинсона и Альцгеймера, а также для терапии нейротравм.
Специалисты ЮФУ работали в сотрудничестве с коллегами из Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта и Института неврологии Университетского колледжа Лондона в рамках проекта по созданию средства от нейродегенерации.
По мнению заведующей кафедрой медицинской биохимии и биофизики УрФУ Ирины Даниловой, использование белка теплового шока для лечения нейродегенерации может дать хороший результат, так как это его естественная функция в организме.
Поиск новых методов лечения и восстановления нервной системы становится особенно важным в условиях пандемии, поскольку течение коронавирусной инфекции во многих случаях сопровождается неврологическими нарушениями и дегенеративными изменениями в нервной ткани, отметила сотрудник лаборатории молекулярной нейродегенерации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Нина Красковская.