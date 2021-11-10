Общественники предложили компенсировать школам рост цен на продукты

В этом году, по оценкам родителей, в некоторых регионах еда для детей в школьных столовых стала хуже.
Как следует из письма, родители предъявили претензии школам, на что последние возразили: продовольствие подорожало, поэтому сохранять рацион в неизменном виде сложно.
В правительстве «Известиям» подтвердили, что письмо Союза потребителей поступило в кабмин. Его направили на рассмотрение в Минпросвещения, Минпромторг, Минсельхоз, Минфин и Минэкономразвития.
В Союзе потребителей «Известиям» напомнили: согласно официальной статистике, в России около 7 млн учеников 1−4 классов, то есть детей от 7 до 11 лет, которым положено бесплатное питание в школе. На 2020−2021 учебный год на еду для начальной школы выделили 65 млрд рублей. По оценкам Минпросвещения, горячий завтрак для ребенка обходится примерно в 60 рублей.
В организации «Родительский контроль» сказали «Известиям», что наблюдают проблемы с бесплатным питанием детей в школах. Например, в Ижевске калорийность и масса порций завтраков были завышены, а обедов — занижены. Эти нарушения обнаружил местный Роспотребнадзор, отметили в «Родительском контроле», школам направили претензии и они изменили подход.
Как рассказали «Известиям» в Роспотребнадзоре, в прошлом учебном году ведомство проверило все детские общеобразовательные организации. Служба сделала несколько выводов: в школах стали меньше необоснованно заменять блюда, а также исключать из питания детей некоторые виды продуктов плюс реже снижают сорта поставляемой на пищеблоки продукции. Роспотребнадзор обратил внимание и на то, что блюда реже не соответствуют установленным нормативам по микробиологическим показателям.