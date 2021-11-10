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 В Минздраве заявили о четвертой волне COVID-19 Наиболее неблагоприятная ситуация по COVID-19 наблюдается в европейском регионе ВОЗ
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11:22 (мск), источник: Ведомости

Мурашко назвал новую волну коронавируса более стремительной

Осенняя волна коронавируса распространяется стремительнее предыдущих, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

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Источник: РИА "Новости"

«Последняя волна распространяется значимо быстрее среди населения. Фаза осложнения также развивается значительно быстрее, чем при распространении уханьского штамма, поэтому система оказания медпомощи претерпела определенные изменения», — сообщил министр (цитата по ТАСС).

По его словам, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 53% россиян.

Доля заболевших среди вакцинированных не превышает 0,4%. Мурашко напомнил, что для защиты от дельта-штамма коронавируса нужно вовремя ревакцинироваться. Специалисты рекомендуют делать это через полгода после вакцинации или перенесенного COVID- 19.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов сообщил, что третья волна коронавируса переросла в четвертую. Наиболее неблагоприятная ситуация складывается в европейском регионе ВОЗ, что во многом связано с ситуацией в России.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом были введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Власти регионов могли начать нерабочие дни раньше и продлить их, исходя из ситуации с коронавирусом. Так поступили как минимум пять регионов. Это Новгородская, Курская, Смоленская, Томская и Челябинская области.

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