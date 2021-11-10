11:30 (мск), источник: Это Кавказ
Зрелищно и грандиозно: экскурсия по ГЭС
Самая большая и красивая гидроэлектростанция Северного Кавказа распахнула двери для туристов. Чиркейскую ГЭС можно подробно рассмотреть и внутри, и снаружи.
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Чиркейская ГЭС в Дагестане стала первой в системе объектов Русгидро, куда допустили туристов. Экскурсии по станции водят с конца лета. Вслед за ней в начале сентября туристов стали принимать и на Саяно-Шушенской ГЭС — крупнейшей в России.
Чиркейская ГЭС — режимный объект, чтобы попасть сюда на экскурсию, нужно подавать заявку на сайте Русгидро за две недели. Прогуляться по грандиозному гидротехническому сооружению можно два раза в неделю — по вторникам и четвергам. Стоимость экскурсии — 650 рублей для взрослых, детей здесь ждут с десяти лет, и для них билет стоит 250 рублей, так же как для студентов и пенсионеров.
Посетителей встречает представитель службы безопасности. Сегодня группа небольшая — меньше десяти человек. Все быстро проходят рамку металлоискателя и получают пропуски. Внутри небольшого помещения нам выдают синие каски и оранжевые жилеты — без них передвигаться по территории ГЭС запрещено. Здесь же в небольших шкафчиках-ячейках можно оставить личные вещи. И вот мы двигаемся к первой точке маршрута, смотровой площадке верхнего бьефа — это часть водохранилища, примыкающая к станции.
Сверху открывается во всех смыслах головокружительный вид на изумрудные воды Сулака и плотину.
— Я не могу пока говорить, — отвечает один из парней на просьбу поделиться впечатлениями.
Группа молодых ребят приехала в Дагестан из Питера, свое знакомство с республикой они решили начать с Чиркейской ГЭС и, кажется, не ошиблись.
Роль экскурсовода исполняет работник ГЭС Шамиль Давудов. Видно, что очень волнуется, хотя знает о станции почти все.
— Плотина Чиркейской гидроэлектростанции, возведенная в глубоком ущелье, является второй по высоте в России и при этом самой высокой плотиной арочного типа в нашей стране, — начинает Шамиль. — Ее ширина на уровне реки составляет всего 30 метров, а высота — 232,5 метров. В профиль плотина похожа на лук, направленный против течения реки. Бетонными плечами она упирается в скалы, будто сжатая пружина.
Гости завороженно смотрят вдаль — на кажущееся бескрайним Чиркейское водохранилище, простирающееся за гребнем плотины.
К строительству Чиркейской ГЭС приступили в 1963 году, хотя первые полевые изыскания и проектные проработки по гидроэнергетическому потенциалу реки Сулак начали еще в конце в 1920-х годов.
— В 67-м году Сулак перекрыли, в 74-м пустили первый гидроагрегат Чиркейской ГЭС, а в 81-м строительство полностью завершили, — перечисляет основные этапы масштабной стройки Шамиль.
Для возведения объекта в Дагестан съехались специалисты со всего Союза. Сначала рабочие жили во временном поселке Дружба, а затем неподалеку от ГЭС вырос интернациональный поселок Дубки. Сейчас это село — одно из точек притяжения для туристов: сюда едут посмотреть на Сулакский каньон.
Следующая точка маршрута — нижний бьеф. Туда мы добираемся на микроавтобусе через небольшой тоннель в скале. Абдурахман Баталов, ответственный по организации турпотока на Чиркейскую ГЭС, тоннель просит не снимать: ГЭС — стратегически важный объект, далеко не все здесь можно фотографировать. Для удобства туристов на каждой локации установлены указатели — фототочки, откуда можно сделать красивые кадры и не попасть в поле зрения службы охраны.
Затем мы снова поднимаемся наверх — микроавтобус довозит до середины гребня плотины. Посетить экскурсию стоит хотя бы ради этих потрясающих видов, открывающихся с обеих сторон. По правую руку — грандиозный Сулакский каньон, длина которого — 53 километра, а наибольшая глубина — 1920 метров. Слева — зеркальная гладь водохранилища, когда-то похоронившего под собой старый аул Чиркей.
— Устойчивость плотины Чиркейской ГЭС обеспечивается за счет ее упора в скальные берега. Толщина арки плавно меняется от основания к гребню. Толщина плотины у основания составляет 40 метров, а на гребне — всего шесть метров, — гид продолжает удивлять туристов техническими характеристиками станции.
Мы двигаемся к новой локации, которую здесь шутя называют американской горкой, — к смотровой площадке водосброса. Выглядит она как гигантская воронка, круто уходящая вниз, в тоннель длиной больше 500 метров.
Эксплуатационный водосброс обеспечивает пропуск воды объемом до 2900 кубических метров в секунду. Он нужен для сброса мощного притока воды во время половодья.
— За всю историю Чиркейской ГЭС холостой сброс воды осуществлялся лишь трижды, — поясняет Шамиль.
Туристы завороженно застывают на мостике над воронкой.
— А еще местные сюда сбрасывают неверных жен, — шутит Абудрахман.
Здесь же можно прогуляться по огражденному бетонному выступу, уходящему в водохранилище. В ста метрах покачивается на воде небольшой катер — береговая охрана. Чем ближе к берегам — тем прозрачнее вода, а в сине-зеленой толще можно разглядеть камни на дне.
— Как будто в Италии или в Греции, — сравнивает кто-то из туристов.
Конечная точка экскурсии — небольшая музейная экспозиция возле верхнего бьефа. Здесь же можно купить сувениры на память — брелоки с названием ГЭС и жилетки-дутики с символикой станции.
На стене — экран, видеоролик рассказывает, откуда берется энергия. После Шамиль на 3D-макетах объясняет устройство гидроагрегатов в машинном зале.
— Двурядное расположение гидроагрегатов Чиркейской ГЭС прибавляет уникальности этому энергообъекту, — говорит гид. — Четыре вертикальных гидроагрегата расположены в шахматном порядке. Такое оригинальное техническое решение связно с тем, что ГЭС расположена в узком ущелье. Это позволило существенно сократить объемы по оборке скального массива.
Пока изучить техническое устройство агрегатов можно только на макетах, но со временем на станции планируют открыть для туристов и настоящий машинный зал.