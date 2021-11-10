11:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Снимок футбольного поля в Москве победил в престижном конкурсе
Скрытая жемчужина столицы с высоты птичьего полета.
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Фотография футбольного поля посреди московского леса стала лучшим снимком года в категории «Цвета» по версии журнала All About Photo.
Автор работы — известный аэрофотограф Виталий Головатюк из Владивостока, который живет в Шанхае и Москве. «Скрытая жемчужина Москвы!» — так прокомментировал он удивительное место у себя на странице в соцсети.
В список финалистов также попала Наталья Кошевова за снимок деревенской улицы в Уганде.
Всего жюри выбрало 24 лучших снимка на тему цвета. «Их цветовая палитра разнообразна: смелая, яркая, пастельная или даже монохромная, но в каждом случае сознательный выбор тех или иных цветов работает на эстетическую привлекательность фотографии и доставляет чувственное удовольствие», — прокомментировали работы победителей в жюри.
Анна Лысенко
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