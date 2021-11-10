12:50 (мск), источник: Life.ru
В Приморском крае медведи устроили погоню за девушкой
Она не подозревала, что на выходе из дома могут поджидать косолапые, однако незамедлительно среагировала и побежала обратно к жилищу.
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В Приморском крае камеры видеонаблюдения сняли погоню медведей за одной из жительниц. Кадры появились в «Инстаграме». По данным аккаунта «Охота и рыбалка международная», всё произошло в коттеджном посёлке около Владивостока.
Медведи сначала неспешно прогулялись по дачным улицам, а когда из дома вышла одна из жительниц, устроили за ней погоню. Оказавшаяся за пределами участка девушка не подозревала, что её могут ждать косолапые, однако незамедлительно среагировала и побежала обратно к жилищу. Медведи проводили испугавшуюся даму и, поняв, что им никак не попасть за забор, ушли обратно.