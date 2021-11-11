Держим равновесие: о чем стоит помнить, если в доме живет пожилой человек

Люди, достигшие 50−55-летия, падают гораздо чаще тех, кто моложе, даже если в целом здоровы. Чем старше человек, тем больше вопросов по здоровью у него накапливается: зрение уже не то, бывают головокружения, появляются неврологические и костно-мышечные расстройства, саркопения (возрастное снижение мышечной массы)…
При хронических заболеваниях падения и травмы способны ухудшать состояние. Травмированный человек вынужден ограничивать подвижность, а это провоцирует дальнейшую атрофию мышц и суставов. В тяжелых случаях — пролежни и воспаления, развитие депрессивных состояний. Качество жизни серьезно ухудшается, а продолжительность — сокращается.
Каждому, у кого есть родственники в возрасте, следует знать о программе нацпроекта «Демография», сосредоточенной на профилактике падений и переломов у пожилых людей.
Профилактика прежде всего
Профилактика падений — вещь комплексная. Она включает в себя и коррекцию зрения, и улучшение координации движений, и выявление заболеваний, повышающих риск падений и травм от них. Пожилым людям подбирают мышечные тренировки, специальное белковое питание, обеспечивают поддержку эмоционального состояния.
Падения особенно опасны при остеопорозе.
Остеопороз развивается из-за вымывания из организма кальция, что ведет к хрупкости костей. Это заболевание поражает каждую третью женщину и каждого четвертого мужчину старше 50 лет. Именно остеопороз «отвечает» за многочисленные переломы пожилых людей — иногда буквально на ровном месте.
Надо сказать, на самом деле «место» редко бывает «ровным». Немолодые люди часто падают из-за бытовых нюансов, которым молодежь редко придает значение. Скользкий участок пола, торчащий уголок ковра, выступающий порожек — там, где юноша на мгновение потеряет равновесие, пожилой человек удержаться на ногах не сможет.
Нужно быть уверенными, что жилье безопасно для него, и убрать возможные источники неприятностей.
Гладко, ровно и нескользко
Пол в каждой комнате должен быть ровным, гладким, но не скользким. Если в доме есть пороги, нужно выделить их яркими наклейками. Чтобы сделать квартиру безопасной, придется избавиться от ковриков, на которых можно поскользнуться — или хотя бы прикрепить их к полу двусторонним скотчем. А вот на полу в ванной (и внутри самой ванны) противоскользящий коврик должен быть обязательно!
Рекомендуется оборудовать санузлы дополнительными поручнями возле ванны и унитаза — они помогут пожилому человеку безопасно воспользоваться ими без посторонней помощи. Если речь идет о частном доме, все лестницы нужно оснастить перилами с двух сторон и предусмотреть противоскользящие ленты на ступенях.
Многие пенсионеры предпочитают экономить на электричестве, но не с помощью эффективных диодных светильников, а просто выворачивая все «лишние» лампочки. Стоит озаботиться покупкой ламп достаточной мощности, чтобы в доме был яркое и равномерное освещение.
Перестановка и отбраковка
Если есть выступающие углы или что-то, за что можно зацепиться на проходе, лучше поменять расстановку мебели и выбросить захламляющие квартиру или дом предметы. С привычкой бросать вещи где попало также стоит расстаться. Часто используемые предметы нужно хранить на полках, которые должны находиться приблизительно на уровне пояса человека.
В строгий порядок стоит привести провода и удлинители: они не должны лежать на полу или свисать со стен. Всю внешнюю часть проводки нужно аккуратно складывать, сворачивать и прикреплять к стенам.
Удивительно, сколько травм происходит около этого места! Очень большое значение имеет высота кровати. Пожилому человеку должно быть удобно садиться на кровать и вставать с нее после отдыха или сна. Для этого верхний край матраса должен находиться на уровне не ниже, чем уровень коленей.
Важно убедиться, что все мелочи, необходимые постоянно, удобно расположены и находятся на расстоянии «вытянутой руки» от места, где они могут понадобиться (например, очки, книжка, будильник и так далее — на незахламленной прикроватной тумбочке).
Обязательно нужно продумать, как пожилой человек будет обращаться за помощью. Стационарный телефон, если он есть, нужно установить на небольшой высоте от пола, на случай падения, а рядом с ним стоит прикрепить список номеров экстренных служб. Мобильный телефон должен быть всегда под рукой. Номера телефонов лечащего врача, близких родственников и друзей должны быть записаны на «горячих кнопках».
Одежда должна быть удобной, подогнанной по фигуре и длине. Обувь требуется хорошая, удобная, на устойчивой нескользкой рифленой подошве или «школьном» каблуке, а если человек нуждается в опоре при ходьбе, необходимо вовремя обратить на это внимание и подобрать трость или ходунки.
Внимание и умеренная самостоятельность
И напоследок напомним: пожилые люди часто отвергают помощь молодых. Боясь почувствовать себя немощными и ненужными, они пытаются сделать все самостоятельно. Важно помнить об этом, не укоряя их, если они стремятся помочь, но стараясь оградить от опасных ситуаций. Например, не следует позволять немолодой родне самостоятельно доставать вещи с антресолей или забираться по приставной лестнице.
Принципы здорового питания, физической активности и активного долголетия в России продвигает национальный проект «Демография», инициированный в 2019 году президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме здорового образа жизни, нацпроект занимается проблемами занятости населения, поддержкой семей с детьми и другими важными вопросами общества.