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13:38 (мск), источник: BBC News Русская служба

Британка обнаружила металлоискателем на ферме средневековую золотую Библию

Британская медсестра обнаружила недалеко от английского города Йорк небольшую золотую Библию, которая принадлежала средневековой знати.

Баффи Бейли из Ланкастера с мужем Иэном отправилась на поиски артефактов с металлоискателем в частные сельскохозяйственные угодья (с разрешения землевладельцев).

48-летняя медработница едва откопала слой 13 см земли, как наткнулась на уникальный золотой объект.

Сначала Бейли подумала, что перед ней безделушка из сувенирного магазина. Но оказалось, что это миниатюрная золотая Библия, возраст которой оценивается в 600 лет.

На изделии из 24-каратного золота массой в 5 грамм выгравированы изображения святых Леонарда и Маргариты — покровителей родов, поэтому аристократка или монаршая особа могла носить его как амулет.

Поскольку Библию нашли на земле, некогда входящей в королевские владения Ричарда III, предполагается, что находка могла принадлежать его жене Анне Невилл или родственнице.

Сейчас антиквары оценивают изделие не менее чем в 100 тыс. фунтов (9,66 млн рублей), но оно может уйти с молотка и за большую сумму.

Найденный в 1992 году в замке Миддлхэм золотой кулон с голубым сапфиром, когда-то принадлежавший Ричарду III, достался Йоркскому музею за 2,5 млн фунтов (241,45 млн рублей).

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