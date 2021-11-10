Проблемы окружающей среды в объективе: лучшие фотографии 2021 года
Конкурс «Лучший фотограф окружающей среды года» проходит уже в 14 раз подряд. Он посвящен не только проблемам изменения климата, но и способности человечества выживать в сложных условиях и находить решения проблем. Победителем этого года стал испанец Антонио Арагон Ренунсио за фотографию с побережья Ганы.
Испанский фотограф Антонио Арагон Ренунсио стал победителем конкурса «Лучший фотограф окружающей среды 2021 года». Его фотография мальчика, спящего в разрушенном доме на побережье Ганы снискала единодушное одобрение жюри.
Работа называется «Сыновья усиливающихся приливов». Это сооружение на одном из ганийских пляжей разрушено береговой эрозией. Автор фотографии пытается привлечь внимание к проблеме повышения уровня моря в странах Западной Африки, которая заставляет тысячи людей покидать свои дома.
За победу в конкурсе Антонио Арагон Ренунсио получил 10 тыс. фунтов стерлингов.
Конкурс «Лучший фотограф окружающей среды» проходит уже 14-й год подряд. Он посвящен не только проблемам изменения климата, но и способности человечества выживать в сложных условиях и находить решения проблем.
Еще одна цель конкурса — поддержать работу ООН в области политики устойчивого развития и защиты окружающей среды.
Победители этого года были объявлены в рамках климатического саммита ООН COP26, проходящего в эти дни в Глазго.
Предлагаем вашему вниманию работы, победившие в ряде номинаций, а также другие впечатляющие фотографии 2021 года.
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Исландия почти полностью отказалась от использования ископаемого топлива и перешла к энергии из возобновляемых источников.
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