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15:42 (мск), источник: BBC News Русская служба

Проблемы окружающей среды в объективе: лучшие фотографии 2021 года

Конкурс «Лучший фотограф окружающей среды года» проходит уже в 14 раз подряд. Он посвящен не только проблемам изменения климата, но и способности человечества выживать в сложных условиях и находить решения проблем. Победителем этого года стал испанец Антонио Арагон Ренунсио за фотографию с побережья Ганы.

Источник: ANTONIO ARAGON RENUNCIO/EPOTY 2021

Испанский фотограф Антонио Арагон Ренунсио стал победителем конкурса «Лучший фотограф окружающей среды 2021 года». Его фотография мальчика, спящего в разрушенном доме на побережье Ганы снискала единодушное одобрение жюри.

Работа называется «Сыновья усиливающихся приливов». Это сооружение на одном из ганийских пляжей разрушено береговой эрозией. Автор фотографии пытается привлечь внимание к проблеме повышения уровня моря в странах Западной Африки, которая заставляет тысячи людей покидать свои дома.

За победу в конкурсе Антонио Арагон Ренунсио получил 10 тыс. фунтов стерлингов.

Конкурс «Лучший фотограф окружающей среды» проходит уже 14-й год подряд. Он посвящен не только проблемам изменения климата, но и способности человечества выживать в сложных условиях и находить решения проблем.

Еще одна цель конкурса — поддержать работу ООН в области политики устойчивого развития и защиты окружающей среды.

Победители этого года были объявлены в рамках климатического саммита ООН COP26, проходящего в эти дни в Глазго.

Предлагаем вашему вниманию работы, победившие в ряде номинаций, а также другие впечатляющие фотографии 2021 года.

«Молодой фотограф года»: «Инферно», Амаан Али, Дели, Индия

Источник: AMAAN ALI/EPOTY 2021

Мальчик борется с лесным пожаром недалеко от своего дома в районе Ямуна Гат в пригороде индийской столицы Дели.

Победитель в номинации «Сопротивление»: «Борьба за выживание». Ашрафул Ислам, Бангладеш

Источник: ASHRAFUL ISLAM/EPOTY 2021

Стадо овец ищет траву в растрескавшейся земле. Небывалые засухи в Бангладеш угрожают жизни многих животных.

Победитель в номинации «Экологичные города»: «Реактор биофотосинтеза» в Рейкьявике, Исландия. Симоне Трамонте

Источник: SIMONE TRAMONTE/EPOTY 2021

Реактор фотобиосинтеза исландской компании Algalif производит вещество астаксантин, используя чистую геотермальную энергию. Астаксантин — природное органическое вещество, необходимое для жизнедеятельности многих частей организма человека.

Исландия почти полностью отказалась от использования ископаемого топлива и перешла к энергии из возобновляемых источников.

Победитель в номинации «Природа в действии»: «Последний вдох». Кевин Очиенг Оньянго, Найроби, Кения

Источник: KEVIN OCHIENG ONYANGO/EPOTY 2021

Эта постановочная фотография призвана показать роль природы в жизни человека. Мальчик вдыхает кислород из растения посреди песчаной бури.

Победитель в номинации «Вода и безопасность»: «Зеленый барьер». Фото сделано на реке Дамодар в Индии, автор — Сандипани Чаттопадхай

Источник: SANDIPANI CHATTOPADHYAY/EPOTY 2021

Ставшие нерегулярными сезоны муссонов и засухи вызывают цветение водорослей на реке Дамодар в Индии. Растения препятствуют проникновению света на поверхность и затрудняют поглощение кислорода живыми организмами, что отрицательно сказывается на всей среде обитания в этом районе и на здоровье человека.

Победитель в номинации «Будущее»: «Наводнение». Фото сделано на реке Панаро в Италии, автор — Майкл Лапини

Источник: MICHELE LAPINI/EPOTY 2021

Дом оказался посреди затопления, вызванного проливными дождями на реке Панаро и таянием снегов в соседней долине.

А вот несколько работ, не взявших призов конкурса, но вошедших в финальный шортлист.

«Рыболовство на реке». Ашрафул Ислам, Бангладеш

Источник: ASHRAFUL ISLAM/EPOTY 2021

Обилие водорослей и особых видов мха в реках Бангладеш притягивает сюда множество рыб, и в некоторых районах страны рыболовство является основным источником дохода и жизнеобеспечения.

«Просушка ароматических палочек», Ханой, Вьетнам. Азим Хан Ронни

Источник: AZIM KHAN RONNIE/EPOTY 2021

Местечко Куан Фу Кау недалеко от Ханоя неофициально называют деревней благовоний. Здесь на протяжении столетий вьетнамцы изготавливают ароматические палочки. Благовония — важная часть духовных традиций Вьетнама, на производстве палочек задействованы сотни человек.

«Детеныш на крючке». Фото сделано у острова Коронадо на юге Калифорнии, автор — Селия Кухала

Источник: CELIA KUJALA/EPOTY 2021

«Во время одного из погружений я увидела этого детеныша морского льва с крючком во рту. Все время, что я находилась в воде, он плыл рядом — как будто просил о помощи», — вспоминает фотограф.

«Сад Немо». Джакомо Д’Орландо, побережье Ноли, Италия

Источник: GIACOMO D`ORLANDO/EPOTY 2021

Сад Немо — проект по развитию подводного земледелия. Его авторы надеются найти альтернативный способ ведения сельского хозяйства в регионах где условия окружающей среды чрезвычайно затрудняют рост растений.

«Окружающая среда в обрамлении пластика». Субрата Дей, Читтагонг, Бангладеш

Источник: SUBRATA DEY/EPOTY 2021

«Эта фотография сделана на пластикоперерабатывающем заводе в провинции Читтагонг. Переработка необходима для сокращения загрязнений и выбросов парниковых газов», — говорит автор.

«Чистая энергия». Педро де Оливейра Симош Эстевеш, Португалия

Источник: PEDRO DE OLIVEIRA SIMÕES ESTEVES/EPOTY 2021

Ветряные электрогенераторы на закате дня, ознаменовавшегося большой облачностью.

Все права на фотографии защищены.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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