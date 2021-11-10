Голикова: все россияне без медотвода должны вакцинироваться от COVID-19

«Для того, чтобы мы достигли того уровня, о котором я сказала — 80%, для этого все граждане Российской Федерации, которые на сегодняшний день не имеют медицинского отвода от вакцинации, должны просто вакцинацию пройти», — заявила вице-премьер на совещании у президента России.
По словам Голиковой, для достижения коллективного иммунитета к коронавирусу «нужно уже сейчас привить порядка 22 млн человек, а ревакцинировать еще порядка 9 млн человек».
Доля вакцинированных граждан старше 60 лет, по ее словам, на текущий момент составляет в России 44,7%.
«Наиболее высокие показатели в Чеченской республике, республике Тыва, Тюменской, Белгородской областях и республике Мордовия. Наименьший охват к сожалению отмечается в Северной Осетии — Алании, Дагестане, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республике, Владимирской области и Приморском крае», — отметила она.
Татьяна Голикова отметила необходимость наращивания охвата вакцинацией пожилых граждан. «Сегодня в дополнение к ранее данным и вами и председателем правительства поручениям, мною дано поручение по дополнительной организации работы Минздравом, Минтрудом, Роспотребнадзором, регионами, фондом пенсионным, социального страхования, обязательного медицинского страхования, а также страховыми медицинскими организациями по индивидуальной работе с пожилыми гражданами с точки зрения разъяснения правильности приверженность к вакцинации», — сообщила она.
Кроме того, вице-премьер России доложила Владимиру Путину о ситуации с коронавирусом в стране по итогам нерабочих дней. По ее словам, темпы заболеваемости снизились за это время на 2,1%, в целом снижение темпов отмечалось на протяжении трех недель, однако ситуация с растущей смертностью вызывает тревогу.
Законопроект о включении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок был внесен в Госдуму в мае, 8 июня он был одобрен в первом чтении. 15 июня документ должны были рассматривать во втором чтении, но он был снят с повестки, с тех пор депутаты к нему не возвращались.
В России второй день подряд обновился суточный максимум умерших — 1239 человек. За все время умерло более 250 тыс. Заболели за сутки более 38 тыс. человек, за время пандемии — более 8,9 млн человек.