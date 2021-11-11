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00:18 (мск), источник: Lenta.Ru

В Росприроднадзоре заявили о «пылесосящем» Россию Китае

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что Китай активно собирает в России краснокнижные ресурсы. Об этом сообщает РБК.

Источник: РИА "Новости"

«Давайте четко скажем — “большой китайский брат” у нас просто пылесосит все, что только можно добыть», — сказала она. Чиновника пояснила, что ей приходится давать разрешения на вывоз кабарги, сосновых шишек и гриба чаги.

Среди прочего, Китай является крупнейшим потребителем леса в мире. Согласно данным ООН, на Китай приходится до 39 процентов всех мировых закупок древесины, Россия же — один из лидеров экспортного рынка. Однако поставки зачастую проходят по серым и черным схемам. Незаконная вырубка леса и дальнейшая продажа китайским потребителям — одна из ключевых проблем российской Сибири и граничащих регионов России с Китаем.

В 2019 году на фоне крупных природных пожаров в Сибири российские власти не исключали введения полного запрета на поставку леса в Китай. Тогда министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин подчеркивал, что-либо Пекин подключится к решению проблемы незаконной вырубки, либо лишится возможности покупать лес. Однако глава Минпромторга Денис Мантуров возразил, что запрет выглядит нецелесообразным, а кроме того, противоречит правилам Всемирной торговой организации.

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