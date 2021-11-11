Ростуризм обвинил Грецию в бездействии из-за долгов турфирмы

Во вторник, 9 ноября, в Ростуризме прошло экстренное совещание с экспертами и участниками рынка из-за сложившейся ситуации вокруг туроператора Mouzenidis Travel, который фактически прекратил свою деятельность. Об этом РБК рассказал источник, близкий к ведомству. О том, что такое совещание проводилось, слышали и в дирекции Ассоциации туроператоров России (АТОР).
До 15 ноября туроператор должен предоставить в Ростуризм сведения о новом договоре страхования — в противном случае его российские юрлица будут исключены из Единого федерального реестра туроператоров, и у туристов могут возникнуть сложности с получением компенсаций по страховке, объясняет суть проблемы источник РБК. Гендиректор Mouzenidis Travel Александр Цандекиди на звонок корреспондента РБК не ответил.
Чем известен Mouzenidis Travel
Mouzenidis Travel — управляющая компания греческого туристического холдинга Mouzenidis Group. Его основал в 1995 году этнический грек Борис Музенидис, семья которого жила в СССР и который в 1992 году переехал в Грецию. Холдинг, владеющий собственной авиакомпаний Ellinair и заключивший договоры о стратегическом партнерстве с отелями на главных греческих курортах, был крупнейшим принимающим туроператором в Греции с ведущими позициями на российском, украинском и белорусском рынках.
В России Mouzenidis Travel был крупнейшим туроператором, отправлявшим туристов в Грецию, констатирует исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По информации Ростуризма, раньше по линии Mouzenidis Travel в Греции ежегодно отдыхали около 500 тыс. российский туристов.
Проблемы у Mouzenidis Travel начались после того, как в марте 2021 года Борис Музенидис умер в Москве от остановки сердца после диагностированного у него коронавируса. Из-за юридических процедур по передаче наследства принимающая компания холдинга в Греции объявила о временной приостановке операций — сначала с 18 по 26 июня, затем сроки были продлены. Компания до сих пор не возобновила работу: в конце августа Mouzenidis Travel предупредил партнеров, что не начнет работу как минимум до 31 октября. Туры с 1 сентября по 31 октября были автоматически отменены, компания уверяла партнеров, что делает «все возможное для возобновления нормальной работы», но сроки ее восстановления не называла.
Почему это важно для туристов именно сейчас
В случае, если Mouzenidis Travel в России так и не возобновит свою деятельность, пострадавшими могут оказаться как минимум 27 тыс. человек. Им на 31 марта 2020 года, по оценкам Ростуризма, офисы Mouzenidis Travel продали туры на сумму около €18 млн (почти 1,6 млрд руб. по курсу ЦБ на 31 марта).
В Едином федеральном реестра туроператоров сейчас есть информация о четырех юрлицах Mouzenidis Travel, которые занимаются выездным туризмом, и одно, которое специализируется на внутреннем и въездном туризме. Все эти компании застрахованы в страховой компании «Тит». У четырех юрлиц, занимающихся выездным туризмом, эти договоры действуют по 31 декабря 2021 года. Юрлицо в Москве застраховано на 50 млн руб., юрлица в Петербурге, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге — на 10 млн руб. каждое.
Согласно ст. 17.3 закона «Об основах туристской деятельности в РФ» туроператор, который намерен продолжать деятельность, должен иметь не только финансовое обеспечение, но и вовремя продлевать его. Сведения о новой фингарантии, которая в подавляющем большинстве случае является договором страхования ответственности, необходимо предоставить не позднее 45 дней до истечения срока действующего финансового обеспечения. Информация о его продлении Mouzenidis Travel должна поступить в Ростуризм не позднее 15 ноября, подтверждает представитель федерального агентства.
РБК направил запрос в страховую компанию «Тит».
Совершенно очевидно, что Mouzenidis Travel не будет продлевать сроки своего финансового обеспечения, считает основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов. Даже если бы компания захотела продлить фингарантии, ни одна страховая компания не будет их предоставлять туроператору, который фактически приостановил свою деятельность, уверен юрист.
Если у Ростуризма есть информация о неисполнении туроператором договоров, ведомство имеет право исключить туроператора из реестра, не дожидаясь его заявления или истечения срока продления финансового обеспечения, напоминает Мохов и приводит в пример случай с «Натали Турс» в 2018 году. Но если туроператор будет автоматически исключен из реестра после того, как он не подал информацию о продлении фингарантии, то договор страхования расторгается также автоматически, и на компенсации от страховой компании туристы могут не рассчитывать, указывает Мохов. В этом случае страховой случай не наступает, подчеркивает юрист.
Как отраслевой закон не защищает туристов
Механизм финансовой гарантии (может быть предоставлена банком или туроператор страхует свою ответственность) появился в законе «Об основах туристкой деятельности в РФ» в 2007 году. Гарантии привязаны к заявленному обороту турфирмы, у большинства операторов выездного туризма размер финансового обеспечения не превышает 50 млн руб.
Еще в 2014 году, когда разорились сразу несколько крупных турфирм, стало очевидно, что предусмотренный в законе механизм не способен защитить интересы туристов. Тогда после краха туроператоров «Нева», «Лабиринт» и «Южный крест» пострадали как минимум 75 тыс. туристов, большинство из которых не получили компенсации за несостоявшийся отдых, так как страховщик туроператоров — малоизвестная компания «Восхождение» — разорилась вслед за турфирмами.
После этого в закон «Об основах туристской деятельности» внесли изменения: в частности, отправляющие за рубеж туристов туроператоры должны с 2017 года уведомлять Ростуризм о количестве отправленных за границу клиентов и общей стоимости проданных им туров (в зависимости от этих показателей туроператоры должны отчислять средства в фонды, из которых туристы смогут получить компенсации в случае краха компании или будут экстренно вывезены с курортов).
Но даже с учетом этих нововведений механизм оказался по-прежнему неэффективным, что показал пример разорившегося в 2018 году туроператора «Натали Турс»: более 19 тыс. туристов потребовали от «Ингосстраха», гаранта туроператора, компенсации за несостоявшиеся туры на общую сумму около 1 млрд руб. При этом деятельность основного юрлица туроператора — ООО «Панорама тур» — была застрахована всего на 50 млн руб.
Поскольку размер заявленных требований сильно превышал размер финансового обеспечения, «Ингосстрах» выплатил компенсации пропорционально общей сумме требований к гарантированным 50 млн руб. — на каждые запрошенные 100 ₽ пострадавший клиент получал около 4 ₽ 91 коп.
Сразу после того, как Mouzenidis Travel объявил, что приостанавливает обслуживание туристов в Греции, Ростуризм провел экстренную встречу с представителями российского офиса туроператора, пояснили РБК в пресс-службе ведомства. У компании образовались долги перед российскими туристами, так как уплаченные за туры €18 млн были переведены в центральный офис турхолдинга, после чего «пропали», утверждает представитель агентства. По его словам, «ни отели, ни авиакомпании, ни экскурсионные бюро по забронированным россиянами турам от греческого туроператора денег так и не получили».
В июле 2021 года руководитель Ростуризма Зарина Догузова обратилась к занимавшему тогда пост министра туризма Греции Харису Теохарису с предложениями о разрешении ситуации. Среди обсуждавшихся вариантов были, в частности, предоставление госгарантии для того, чтобы греческие отели приняли российских туристов и дешевые кредиты, но конкретных шагов с греческой стороны на данный момент так и не последовало, уточняют в Ростуризме.
С лета Ростуризм прорабатывал разные варианты, чтобы российский офис продолжил свою деятельность и тем самым смог исполнить обязательства перед туристами. Ведомство, как уверяют в его пресс-службе, вело переговоры с российскими и иностранными инвесторами: бизнес подтвердил возможность своего участия, но только при активном включении в процесс греческой стороны, в частности, если будет предоставлено льготное размещение российских туристов на курортах Греции.
Догузова через представителя передала, что в Ростуризме «удивлены бездействию греческой стороны, для которой российский рынок многие годы был стратегическим». По ее мнению, «сложившаяся ситуация, без сомнения, может нанести урон прежде всего туристическому имиджу Греции»: «В ситуации, когда конкуренция за международных туристов обостряется, Греция может надолго потерять наш рынок, а последующие затраты на восстановление доверия будут намного выше, чем цена вопроса сейчас».
РБК направил запрос в Министерство туризма Греции.
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