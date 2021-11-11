ФАС не увидела причины для роста цен на домашний интернет и ТВ

ФАС не видит причин для роста тарифов на проводное интернет-соединение и телевидение. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«У службы отсутствует информация о наличии предпосылок для такого роста», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что рынок связи социально значимый.
Ранее опрос топ-менеджеров компаний связи аналитического агентства аналитики TelecomDaily показал, что в 2022 году в стране цены на домашний интернет и ТВ могут вырасти в среднем на 10%.
Большинство участников опроса (78%) заявили о готовности повысить плату. Из них 48% планируют повысить цены более чем на 10%, а 32% респондентов — на 3−9%
Глава TelecomDaily Денис Кусков объяснил это инфляцией, необходимостью исполнять «закон Яровой», который обязывает компании хранить трафик абонентов и предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым сайтам, а также ростом цен на телекоммуникационное оборудование, закупаемое за границей.
Тем не менее, подчеркнули в агентстве, ожидающийся в 2022 году рост цен будет не таким сильным, как в 2020 и 2021 годах, когда рост стоимости составил 12−15%.
В прошлом году представитель компании «ВымпелКом» рассказал, что корректировка цен является обычной практикой, однако в 2020 году на ситуацию значительно повлияла пандемия коронавируса.
Среди других причин подорожания цен аналитики также называли инфляцию, колебание курса рубля и увеличивающиеся затраты на исполнение «закона Яровой» и закона о «суверенном интернете».