Актер Кристофер Уокен уничтожил граффити Бэнкси

Кинопроизводство проходило в Бристоле — родном городе таинственного художника.
В комедийной драме из шести серий рассказывают о группе преступников-неудачников, выполняющих общественные работы за совершенные ими нарушения. В последнем эпизоде персонаж Уокена закрашивает граффити Бэнкси.
Однако, как оказалось, этот акт вандализма был заранее спланирован.
По информации издания, художник нанес граффити специально для съемок сериала. Он изобразил крысу — своего культового персонажа — с баллончиками краски и надписью «Бэнкси» над ее головой.
«Мы можем подтвердить, что изображение в конце “Нарушителей” — оригинальный Бэнкси, и что Кристофер Уокен закрасил эту работу во время съемок данной сцены, в конечном итоге уничтожив ее», — цитирует издание представителя телесериала.
The Sun со ссылкой на источник сообщает, что такая идея сценария появилась у создателей шоу. Они вышли на знаменитого уличного художника, не сильно надеясь на то, что он им вообще ответит.
«Его единственным условием было, чтобы актеры действительно закрасили граффити, и держать валик будет Кристофер», — заявил инсайдер.
В издании отмечают, что Бэнкси оказался поклонником 78-летнего голливудского актера, а также оценил, что Стивен Мерчант тоже родом из Бристоля.
Бэнкси (Banksy) — художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз продавали на аукционах за шестизначные суммы. Например, в октябре частично разорванная картина Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» была продана на торгах в Лондоне за 18,5 миллионов фунтов стерлингов (примерно 25,4 миллионов долларов).