15:49 (мск), источник: РБК
Гинцбург счел великолепной идею ввести QR-коды в транспорте и кафе
На фоне ухудшения ситуации с пандемией власти внесут проект закона о введении QR-кодов в общественных местах, международном и междугородном транспорте.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею правительства ввести QR-коды на транспорте и в общественных местах.
Эта мера эффективна, доказательства этому мы видели летом на примере Москвы, когда после введения QR-кодов началась массовая вакцинация. Если коды будут введены на законодательном уровне, это будет великолепно.
По словам Гинцбурга, такая мера положительно скажется на подавлении циркуляции существующего дельта-штамма коронавируса и позволит не допустить распространение новых.
Эксперт также указал на необходимость бороться с сайтами по продаже фальшивых сертификатов — как с помощью блокировки, так и на законодательном уровне, путем введения административной или уголовной ответственности в отношении их создателей.
Ранее РБК со ссылкой на источник, участвовавший в подготовке документов, и источник в аппарате правительства сообщал, что правительство разработало два законопроекта, определяющих порядок введения QR-кодов при посещении общественных мест и пользовании транспортом.
Один из источников рассказал, что первый законопроект предусматривает поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», которые будут действовать до июня 2022 года как экстренная мера.
По словам источника, до 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест, однако затем такая возможность останется только у получивших медотвод. Законопроект также обяжет медицинские лаборатории передавать результаты ПЦР-тестов на портал госуслуг в течение суток.
Работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости законопроект не затронет, добавил собеседник РБК.
Министерство образования и науки ранее сообщило, что поддержит университеты, если те решат вводить QR-коды для посещения занятий. В ведомстве напомнили, что в соответствии с приказом от 2 ноября вузы могут продолжить обучение как в удаленном формате с применением дистанционных технологий, так и очно. Члены Совета ректоров московских и подмосковных вузов 3 ноября решили в экспериментальном формате ввести QR-коды для организации очного обучения студентов.