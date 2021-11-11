16:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Священная река в Индии покрылась ядовитой пеной
Верующих это не смущает.
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В начале ноября на некоторых участках индийской реки Ямуна — притока священной реки Ганг — появилась белая пена, которая является смесью сточных вод и промышленных отходов.
По мнению экспертов, пена токсична и содержит большое количество аммиака и фосфатов, что может привести к респираторным и кожным заболеваниям, но местных жителей этот факт, кажется, не смущает. Дело в том, что появление пены совпало с религиозным праздником Чхат Пуджей, посвященным богу солнца Сурье, во время которого принято окунаться в священные воды. Наличие необычной и опасной субстанции в реке верующих не остановило. Они купались, обливались водой, а некоторые даже натирали той самой пеной голову и тело.
По данным местного издания Press Trust of India, правительство направило 15 лодок на очистку реки, но эксперты опасаются, что загрязнение уже причинило значительный ущерб экологии и людям. Экологи уточняют, что в этой части река Ямуна уже «мертвая»: здесь нет рыбы и пресноводных птиц.
На протяжении десятилетий различные участки Ямуны страдали от сброса токсичных химикатов и неочищенных сточных вод. На некоторых участках река кажется темной и грязной, а берега покрыты пластиковыми отходами. Наиболее загрязнена она в районах, прилегающих к Дели, из-за густонаселенности города и большого количества отходов.
По данным правительственного комитета по мониторингу, только 2% длины реки протекает через столицу, но на долю Дели приходится около 76% общей нагрузки загрязнения реки. Грязная и токсичная вода больше всего влияет на людей, живущих в нескольких городах ниже по течению, включая Фаридабад, Нойду и Агра. Местные жители используют воду из реки для бытовых нужд и даже питья.
В 2017 году похожая на вид пена появилась на озере Вартур в южном городе Бангалор. Сильные порывы ветра разносили пенистый химический коктейль по дорогам. В том же году озеро в Бангалоре загорелось, что, по мнению экспертов, произошло из-за различных химикатов и следов нефти в воде, пишет CNN.
Екатерина Гура