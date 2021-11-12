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01:16 (мск), источник: РБК

Ученые Минобороны создали БАД против коронавируса

Российские военные ученые разработали биологически активную добавку (БАД) против коронавируса, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал­-лейтенант Игорь Кириллов в интервью газете «Красная звезда».

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

Биологически активную добавку разработали ученые 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Она называется «КовБАД». В начале ноября препарат получил свидетельство о государственной регистрации.

«Проведенные нами эксперименты показали, что уже на второй день использования “КовБАД” количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой его концентрация сокращается в 16 раз. Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями», — сказал Кириллов.

По его словам, в 27-м ЦНИИ Минобороны разрабатывают и другие БАД. Основные компоненты препаратов — экстракт аронии (черноплодной рябины), экстракт эхинацеи, фукоидан (полисахарид, который содержится в бурых водорослях и организме некоторых иглокожих), гидролизат кальмара тихоокеанского и другие вещества природного происхождения, повышающие противовирусную защиту организма.

В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. В стране зарегистрировано пять вакцин от COVID-19. Это «Спутник V» и его однокомпонентная версия «Спутник Лайт», разработанные московским Центром им. Гамалеи; «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» от новосибирского центра «Вектор», а также препарат «КовиВак» от Центра им. Чумакова.

Помимо этого, в России идет разработка и других препаратов от коронавируса. В частности, в октябре Федеральное медико-биологическое агентство подало документы на регистрацию лекарства «МИР-19» (расшифровывается как «Малая интерферирующая РНК»). Препарат предназначен для профилактики и лечения COVID-19 и представляет собой спрей для носа или жидкость для ингаляций.

Лекарство действует по принципу этиотропной терапии, то есть против возбудителя болезни. Оно влияет на конкретный участок генома вируса и не позволяет ему размножаться. В оперштабе заверили, что у препарата не обнаружено побочных эффектов.

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