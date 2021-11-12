Данные покупателей справок поступили в продажу

На теневых форумах и в Telegram-каналах начали продаваться базы данных граждан, которые якобы покупали поддельные справки о прохождении вакцинации. «Ъ» связался с одним из продавцов и выяснил, что база из 1 тыс. строк стоит $120 (около 8,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 ноября) и содержит паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и место жительства, а также информацию о дате получения сертификата.
В выставленных на продажу базах также содержатся данные ОМС граждан, рассказал программист, владелец Telegram-канала «Глаз бога» Евгений Антипов. По его словам, в самой большой базе содержатся персональные данные более 500 тыс. человек, а стоимость информации об одном человеке составляет около 30−40 ₽. Предлагаемые данные пока ограничены только Московским регионом, добавил директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity a Softline company Александр Дворянский.
Евгений Антипов считает, что сведения о гражданах были собраны в самих сервисах, позволяющих сделать поддельную справку о вакцинации или ПЦР. Один из подобных ресурсов был создан жителем Севастополя — на нем продаются справки по 1,5 тыс. руб. и уже реализовано более 9 тыс. поддельных тестов, рассказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.
Продажи фейковых сертификатов о прививках начали расти на фоне постепенного открытия границ в мае и отпускного сезона и обострился в период нового локдауна в ноябре. Сайты по продаже поддельных сертификатов появляются почти ежедневно и «неудивительно, что мошенники пытаются заработать, продавая в том числе данные своих клиентов», полагает основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна. По мнению эксперта, данные могут использоваться и для шантажа незадачливых покупателей.
«С учетом того, что ответственность за использование поддельных QR-кодов предлагается усилить до уголовной, это может стать новой золотой жилой для мошенников», — полагает господин Оганесян. Возможно, продолжает он, мошенники начнут звонить со словами «на ваше имя приобретен поддельный QR-код» и необходимо заплатить за прекращение дела.
Мошенники могут предлагать услуги по удалению из базы сведений о гражданах, которые «купили» себе сертификаты, или начнут создавать ресурсы, где граждане смогут проверить свои данные на предмет их наличия в утекших базах, прогнозирует руководитель группы анализа угроз информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев. «Наивно полагать, что злоумышленники будут внимательно относиться к вашим персональным данным, если вы обратились за нелегальной услугой», — предупреждает Александр Дворянский.
Приобретение поддельного сертификата о вакцинации влечет для покупателей уголовную ответственность по ч. 3 ст. 327 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет до одного года лишения свободы, говорит управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин. При этом максимальное лишение свободы организаторов преступной схемы по получению сертификатов может составлять срок до двух лет, так как их действия должны быть квалифицированы по ч. 1 ст. 327 УК РФ за изготовление и сбыт поддельных сертификатов о вакцинации.
Юлия Степанова