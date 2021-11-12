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10:40 (мск), источник: Life.ru

«О боже!»: Петербуржцы сняли на видео падение яркого болида

По мнению учёного, приблизительный размер небесного тела до входа в атмосферу мог быть около метра.

Жители Санкт-Петербурга сняли на видео редкое природное явление — падение яркого небесного тела. Соответствующими записями горожане поделились в социальных сетях.

На опубликованных роликах видно, что они сделаны в разных частях города. Похожими записями делятся жители Ленинградской области и Петрозаводска. Как объясняют эксперты, на кадрах падение классического болида — яркого метеорита.

«Выглядит как стандартный болид, это 100% он. Скорость тела довольно высокая — на глаз от 20 до 40 километров в секунду. На высотах от 100 до 40 километров видно горение. Судя по размеру, до входа в атмосферу он был не более метра. Может, длина достигала десятков сантиметров», — сказал в беседе с изданием «Фонтанка» научный руководитель обсерватории «Ка-Дар» Стас Короткий.

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