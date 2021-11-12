07:06 (мск), источник: Life.ru
На Украине стали официально использовать слово «депутатка»
Киевский городской совет принял инициативу женского крыла партии «Слуга народа» о гендерном равенстве парламентариев.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Женщины, избранные в Киевский городской совет теперь не «депутаты», а «депутатки». Решение о применении феминитивов в официальных документах принято в столичном парламенте Украины. Изменения в регламенте были инициированы женским крылом партии «Слуга народа».
«Это первый на Украине регламент с феминитивами, а потому Киевсовет на сегодняшний день является самым прогрессивным в стране по вопросам гендерного равенства», — сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».
В «Зе!Женщины» (женское крыло партии «Слуга народа») выразили надежду, что решение Киевсовета будет примером для других областей страны. Официально также там теперь принято говорить «жительница» и «гражданка» вместо общепринятых в официальных документах «житель» и «гражданин».
Ранее Лайф рассказывал, что до этого на Украине было разрешено использовать феминитивы для обозначения любых профессий, так в кадровой документации допустимо указывать специальности «инженерка», «станочница», «социологиня».