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07:53 (мск), источник: ТАСС

В четырех тюрьмах Таиланда заключенным разрешат заводить собак

Проект направлен на снижение тревоги, депрессии и асоциального поведения осужденных.

Источник: AP 2021

БАНГКОК, 12 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции Таиланда разрешит заключенным в четырех тюрьмах королевства заводить собак. Пилотный проект направлен на снижение тревоги, депрессии и другого антисоциального поведения среди осужденных.

Департамент исправительных учреждений проверит эффективность терапии с использованием животных в тюрьмах Накхонратчасима, Районг, Клонгпхай и Кхаобин, пишет в пятницу газета Bangkok Post. Предполагается, что благодаря этой инициативе заключенные смогут психологически подготовиться к возвращению в общество после освобождения.

Министр юстиции Сомсак Тхепсутхин рассказал, что подконтрольное ему ведомство работает с ассоциациями животных и приютами для поиска собак для проекта. На данном этапе пока неясно, сколько времени заключенные будут проводить с животными.

Арестанту, который сможет принять участие в проекте, подберут собаку, которая соответствует его характеру и (или) темпераменту. Заключенные также будут проинформированы ветеринаром о том, как обращаться с животным и ухаживать за ним. В случае успеха инициатива будет распространена на другие исправительные учреждения страны.

По состоянию на май текущего года в 143 тюрьмах королевства содержалось свыше 310,8 тыс. человек.

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