12:01 (мск), источник: Газета.Ру
Геологи нашли внутри алмаза неизвестный минерал из глубин Земли
Геологи сообщили об обнаружении необычного минерала, сформировавшегося в глубине Земли. Статья об этом опубликована в журнале Science.
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Обнаруженный минерал под названием дейвмаоит (davemaoite) — это силикат кальция (CaSiO3), образующийся при очень высоком давлении. Минерал с такой же химической формулой, волластонит, широко распространен, но отличается от дейвмаоита кристаллической структурой.
Ученые никогда не обнаруживали дейвмаоит, потому что при поднятии на поверхность и уменьшении давления он распадается на другие минералы. Однако нынешний образец заключен внутрь алмаза, сформировавшегося на глубине 660 километров. Твердая оболочка сохранила давление, и позволила ученым впервые исследовать его.
Ученые под руководством Оливера Чаунера из Невадского университета в Лас-Вегасе обнаружили кусочек дейвмаоита размером несколько микрон с помощью синхротронной дифракции рентгеновских лучей: метода, при котором пучок рентгеновского излучения фокусируют на объекте и наблюдают за его рассеянием.
Считается, что дейвмаоит играет важную роль в геохимии Земли. Например, ученые предполагают, что минерал может содержать частицы радиоактивных урана и тория, которые вносят вклад в радиогенный разогрев земных недр.