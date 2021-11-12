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12:31 (мск), источник: Lenta.Ru

В Сингапуре перестанут платить за лечение непривитых от COVID-19

Власти Сингапура решили перестать платить за лечение от COVID-19 непривитых граждан, которые по своей воле не стали вакцинироваться. Им придется лечиться за свой счет — отдать за это тысячи долларов. Об этом со ссылкой на сингапурский Минздрав сообщает издание The Straits Times.

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Источник: AP 2021

Лечение обойдется таким пациентам в 18,4 тысячи долларов (около 1,3 миллиона рублей), еще 3,3 тысячи им придется выложить в том случае, если они будут находиться в изоляционном центре для инфицированных. Это не касается тех, кто не делал прививку по некой медицинской причине.

Меру вводят с 8 декабря, но до конца года бесплатное лечение смогут пройти те, кто получил хотя бы одну дозу двухкомпонентной вакцины. Отмечается, что в стране привито 85 процентов населения, и именно противники прививок составляют значительную часть пациентов в интенсивной терапии.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре запретили невакцинированным жителям посещать кафе и торговые центры. Эту меру ввели из-за новых случаев инфицирования. Из-за жестких правил всего в стране за время пандемии заболело менее 11 тысяч человек.

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