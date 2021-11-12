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13:27 (мск), источник: Аргументы и факты

QR-код в мешке. Какова ответственность за поддельный сертификат

Что грозит продавцам и покупателям фальшивых сертификатов о прививке.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

Эксперты утверждают: в зависимости от региона 10−30% сертификатов о вакцинации от ковида под­дельные.

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Данные покупателей справок поступили в продажу

Судя по рассказам в соцсетях, ещё с начала лета липу покупают и работники сферы услуг, и даже сотрудники «красных зон» ковидариев. Врачи говорят, что в стационарах полно «привитых», которые признаются, что просто купили сертификат. И тем не менее сейчас на фоне разговоров о том, что после «ковидных каникул» могут ввести обязательные QR-коды по всей стране, спрос на поддельные сертификаты растёт. Цены также взлетели: 3−4 месяца назад можно было купить и за 3 тыс., сегодня цена доходит до 30 тыс. руб.

Причём если раньше продавали сделанные на коленке откровенные фальшивки, то сегодня предлагают «привиться» с занесением в базу на гос­услугах, на выбор — отметку о вакцинации «Спутником» или «Спутником Лайт». Чем дальше от столицы, тем дешевле «укол». Как правило, всегда в деле кто-то из медработников. Уголовные дела в отношении медиков возбудили в Москве, Ярославской обл., Саратове, Башкирии, Татарстане, Санкт-Петербурге и Ленобласти, Красноярске, Крыму, Брянске, Воронеже.

В Приморье на днях поймали за руку двух сотрудниц горбольницы, продававших сертификаты всего за 5 тыс. К началу прошлой недели 17 дел о подделке документов по COVID-19 завели в Новосибирской обл. Губернатор Курской обл. Роман Старовойт в телеэфире заявил, что 30% сертификатов о вакцинации в регионе левые. А в Подмосковье накрыли целую группу поддельщиков. Как рассказала старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, арестованы 8 человек, среди них 2 медработника. Они вносили сведения о лжепрививках в базу, а посредники находили покупателей. Уже установлен 61 «клиент», но в Росздравнадзоре считают, что услугами горе-вакцинаторов воспользовались не менее тысячи граждан.

Торгуют по всему миру

Спрос на липовые прививки велик не только в России — с этой проблемой давно столк­нулись и на Западе. И если недавнее задержание в Киеве экс-депутата ВР Украины Надежды Савченко при попытке въехать с сестрой в страну по поддельным сертификатам ещё можно попробовать объяснить «советским менталитетом», то появление в Германии спецгруппы по борьбе с фальшивыми QR-кодами и документами о вакцинации уж точно на наших бывших соотечественников не спишешь.

Пару недель назад в Италии закрыли ряд Telegram-каналов за продажу поддельных сертификатов. COVID-сертификаты были введены в Италии в августе. В октябре вступило в силу решение правительства об обязательном предъявлении green pass для доступа на рабочее место на производстве и в офисах, причём как в государственном, так и в частном секторе. Правоохранители установили, что фальшивые green pass продают за 250 евро. Ещё в феврале полицейская служба Евросоюза предупредила: начали торговать поддельными сертификатами тестов на COVID-19 в интернете, а также в аэропортах и на вокзалах европейских стран. Стоимость фальшивок — 150 евро. Случаи подделки были зарегистрированы в Нидерландах, Франции, Испании и Великобритании. Первые задержания в крупнейшем аэропорту Парижа Шарль-де-Голль были ещё в ноябре 2020 г. Мошенники сбывали сертификаты за 150−300 евро.

В США также стремительно растёт теневой рынок подделок. По данным The Daily Beast, осенью их стоимость в среднем взлетела со 100 до 200 долл. В СМИ появились сообщения, что 10−15% карт вакцинации, предоставляемых игроками национальной футбольной лиги, поддельные. При этом во всех странах за липовые сертификаты реально получить тюремный срок.

Рискуют трижды

У нас под уголовную ответственность подпадают не только продавцы поддельных сертификатов, но и их клиенты. Как напомнил сенатор Андрей Клишас, согласно ст. 327 УК РФ, за подделку и сбыт сертификата о вакцинации можно получить до 2 лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа — до 1 года. Клишас подчеркнул: гражданин, приобретающий заведомо поддель­ный сертификат, подпадает под уголовную ответственность вне зависимости от того, успел он использовать этот документ или нет.

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«При этом медикам, которые торгуют сертификатами, ничего не остаётся, как просто выливать в раковину выделенный государством препарат. Стоимость самой распространённой сегодня вакцины — порядка 2 тыс. руб. Эти деньги фактически похищаются у государства», — напоминает заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Это уже другая статья, и срок там может доходить до 10 лет.

«Граждане зря надеются, что их покупка останется незамеченной, — говорит руководитель Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин. По его словам, обладателей поддельных сертификатов могут отследить с помощью камер, либо их сдадут продавцы, чтобы облегчить собственное наказание. — После того как происходит задержание, врачи работают со следствием и предоставляют информацию о том, кому делали поддельные сертификаты. Однако бывает и наоборот. Гражданин пришёл к нам с просьбой: “Аннулируйте мне ту запись, которую я приобрёл преступным способом, я хочу по-настоящему вакцинироваться”. Была выявлена медсестра, которая это сделала». Да, если у вас на руках «проведённый через базу» поддель­ный сертификат, то повторно вакцинироваться вы уже не сможете, пока не признаетесь в обмане.

Наверное, людям, которые вместо заботы о своём здоровье предпочитают купить подделку, бесполезно рассказывать о рисках для их жизни и жизни их близких, которые несёт такой поступок. Но даже если уголовная ответственность за это их не пугает, стоит помнить о том, что продавцы фальшивок, которые просят выслать данные паспорта, СНИЛС, страхового полиса и номер телефона, подключённого к госуслугам, могут работать с мошенниками другого рода. Вы сами фактически отдаёте им в руки персональные данные, которые позволяют, например, без проблем взять на ваше имя любой кредит.

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