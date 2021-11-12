13:27 (мск), источник: Аргументы и факты
QR-код в мешке. Какова ответственность за поддельный сертификат
Что грозит продавцам и покупателям фальшивых сертификатов о прививке.
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Эксперты утверждают: в зависимости от региона 10−30% сертификатов о вакцинации от ковида поддельные.
Судя по рассказам в соцсетях, ещё с начала лета липу покупают и работники сферы услуг, и даже сотрудники «красных зон» ковидариев. Врачи говорят, что в стационарах полно «привитых», которые признаются, что просто купили сертификат. И тем не менее сейчас на фоне разговоров о том, что после «ковидных каникул» могут ввести обязательные QR-коды по всей стране, спрос на поддельные сертификаты растёт. Цены также взлетели: 3−4 месяца назад можно было купить и за 3 тыс., сегодня цена доходит до 30 тыс. руб.
Причём если раньше продавали сделанные на коленке откровенные фальшивки, то сегодня предлагают «привиться» с занесением в базу на госуслугах, на выбор — отметку о вакцинации «Спутником» или «Спутником Лайт». Чем дальше от столицы, тем дешевле «укол». Как правило, всегда в деле кто-то из медработников. Уголовные дела в отношении медиков возбудили в Москве, Ярославской обл., Саратове, Башкирии, Татарстане, Санкт-Петербурге и Ленобласти, Красноярске, Крыму, Брянске, Воронеже.
В Приморье на днях поймали за руку двух сотрудниц горбольницы, продававших сертификаты всего за 5 тыс. К началу прошлой недели 17 дел о подделке документов по COVID-19 завели в Новосибирской обл. Губернатор Курской обл. Роман Старовойт в телеэфире заявил, что 30% сертификатов о вакцинации в регионе левые. А в Подмосковье накрыли целую группу поддельщиков. Как рассказала старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, арестованы 8 человек, среди них 2 медработника. Они вносили сведения о лжепрививках в базу, а посредники находили покупателей. Уже установлен 61 «клиент», но в Росздравнадзоре считают, что услугами горе-вакцинаторов воспользовались не менее тысячи граждан.
Спрос на липовые прививки велик не только в России — с этой проблемой давно столкнулись и на Западе. И если недавнее задержание в Киеве экс-депутата ВР Украины Надежды Савченко при попытке въехать с сестрой в страну по поддельным сертификатам ещё можно попробовать объяснить «советским менталитетом», то появление в Германии спецгруппы по борьбе с фальшивыми QR-кодами и документами о вакцинации уж точно на наших бывших соотечественников не спишешь.
Пару недель назад в Италии закрыли ряд Telegram-каналов за продажу поддельных сертификатов. COVID-сертификаты были введены в Италии в августе. В октябре вступило в силу решение правительства об обязательном предъявлении green pass для доступа на рабочее место на производстве и в офисах, причём как в государственном, так и в частном секторе. Правоохранители установили, что фальшивые green pass продают за 250 евро. Ещё в феврале полицейская служба Евросоюза предупредила: начали торговать поддельными сертификатами тестов на COVID-19 в интернете, а также в аэропортах и на вокзалах европейских стран. Стоимость фальшивок — 150 евро. Случаи подделки были зарегистрированы в Нидерландах, Франции, Испании и Великобритании. Первые задержания в крупнейшем аэропорту Парижа Шарль-де-Голль были ещё в ноябре 2020 г. Мошенники сбывали сертификаты за 150−300 евро.
В США также стремительно растёт теневой рынок подделок. По данным The Daily Beast, осенью их стоимость в среднем взлетела со 100 до 200 долл. В СМИ появились сообщения, что 10−15% карт вакцинации, предоставляемых игроками национальной футбольной лиги, поддельные. При этом во всех странах за липовые сертификаты реально получить тюремный срок.
У нас под уголовную ответственность подпадают не только продавцы поддельных сертификатов, но и их клиенты. Как напомнил сенатор Андрей Клишас, согласно ст. 327 УК РФ, за подделку и сбыт сертификата о вакцинации можно получить до 2 лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа — до 1 года. Клишас подчеркнул: гражданин, приобретающий заведомо поддельный сертификат, подпадает под уголовную ответственность вне зависимости от того, успел он использовать этот документ или нет.
«При этом медикам, которые торгуют сертификатами, ничего не остаётся, как просто выливать в раковину выделенный государством препарат. Стоимость самой распространённой сегодня вакцины — порядка 2 тыс. руб. Эти деньги фактически похищаются у государства», — напоминает заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Это уже другая статья, и срок там может доходить до 10 лет.
«Граждане зря надеются, что их покупка останется незамеченной, — говорит руководитель Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин. По его словам, обладателей поддельных сертификатов могут отследить с помощью камер, либо их сдадут продавцы, чтобы облегчить собственное наказание. — После того как происходит задержание, врачи работают со следствием и предоставляют информацию о том, кому делали поддельные сертификаты. Однако бывает и наоборот. Гражданин пришёл к нам с просьбой: “Аннулируйте мне ту запись, которую я приобрёл преступным способом, я хочу по-настоящему вакцинироваться”. Была выявлена медсестра, которая это сделала». Да, если у вас на руках «проведённый через базу» поддельный сертификат, то повторно вакцинироваться вы уже не сможете, пока не признаетесь в обмане.
Наверное, людям, которые вместо заботы о своём здоровье предпочитают купить подделку, бесполезно рассказывать о рисках для их жизни и жизни их близких, которые несёт такой поступок. Но даже если уголовная ответственность за это их не пугает, стоит помнить о том, что продавцы фальшивок, которые просят выслать данные паспорта, СНИЛС, страхового полиса и номер телефона, подключённого к госуслугам, могут работать с мошенниками другого рода. Вы сами фактически отдаёте им в руки персональные данные, которые позволяют, например, без проблем взять на ваше имя любой кредит.