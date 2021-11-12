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14:27 (мск), источник: РБК

Первый регион России решил выдавать QR-коды по антителам

До этого получить QR-код в России могли только вакцинированные или переболевшие «официально» — с обязательным карантином. Ввести QR-коды по уровню антител уже предлагали в Госдуме.

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Источник: РИА "Новости"

Чувашия станет первым регионом России, где QR-код начнут выдавать гражданам с высоким тиром антител к COVID-19, даже если те официально не болели, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Глава региона Олег Николаев поручил запустить региональную систему QR-кодов для граждан с высоким титром антител в течение недели.

«Люди, которые имеют аналогичное [высокое] количество антител, с одной стороны, правильно делают, что не хотят вакцинироваться, в то же самое время мы их не пускаем никуда, требуем QR-код. Права нарушаем людей? Нарушаем», — заявил Николаев.

Однако действовать этот QR-код будет только на территории Чувашии, на федеральных «Госуслугах» он отображаться не будет.

Похожие планы ранее анонсировал комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга. Однако там предлагали при наличии высокого уровня антител без официального заболевания направлять граждан в поликлиники, где врачи и принимали бы решение, признавать ли пациента переболевшим. Законодательно эту идею в Санкт-Петербурге пока не оформили.

Со схожей инициативой к министру здравоохранения Михаилу Мурашко ранее обратился депутат от ЛДПР, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он предложил на федеральном уровне создать регистр граждан, у которых есть антитела к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кодов сроком на шесть месяцев. Это, отмечал депутат, могло бы помочь не только тем, кто переболел «неофициально», не обращаясь к врачу, но и тем, кто привился иностранной вакциной.

Всемирная организация здравоохранения не поддерживает выдачу ковид-сертификатов неофициально переболевшим.

«Перенесшими ковид принято считать тех, у кого заболевание было подтверждено, — они имеют иммунитет. Через полгода после заболевания они должны пройти ревакцинацию, чтобы поддерживать иммунитет таким, чтобы защищаться от новых штаммов», — отмечал главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев указывал, что сам по себе высокий титр антител к COVID-19 не может служить показателем иммунного статуса человека без решения врачей. Один лабораторный анализ ни о чем не говорит — решение принимает лечащий врач, который наблюдает пациента и «имеет полную картину», пояснил он.

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