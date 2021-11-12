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14:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Ростуризм исключит крупнейшего туроператора Европы из реестра

Ростуризм исключит из единого реестра туроператоров все российские представительства крупнейшей туристической компании Европы Mouzenidis Travel. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Источник: РИА "Новости"

По данным АТОР, сегодня, 12 ноября, ведомство исключит из единого реестра туроператоров все юридические лица российского туроператора «Музенидис Трэвел»: компании «Музенидис Трэвел Екатеринбург», «Музенидис Трэвел-СПб» и «МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ — Ростов-на-Дону», «Музенидис Трэвел» и «Музенидис Интур».

Отмечается, что задолженность материнской греческой компании Mouzenidis Travel перед российскими туристами составляет около 23 миллионов евро (приблизительно 1,9 миллиарда рублей). Численность путешественников, купивших как полные турпакеты, так и отдельные услуги по размещению или авиаперевозке, оценивается в 25 тысяч человек.

Решению Ростуризма предшествовало официальное объявление туроператора о неспособности выполнить обязательства перед туристами. «У компании нет возможности повторно оплатить все туры, за которые деньги уже были переведены в Грецию и другие страны, где принимающей компанией были иностранные юридические лица Mouzenidis Travel», — говорится в обращении компании.

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