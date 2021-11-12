Ростуризм исключит крупнейшего туроператора Европы из реестра

По данным АТОР, сегодня, 12 ноября, ведомство исключит из единого реестра туроператоров все юридические лица российского туроператора «Музенидис Трэвел»: компании «Музенидис Трэвел Екатеринбург», «Музенидис Трэвел-СПб» и «МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ — Ростов-на-Дону», «Музенидис Трэвел» и «Музенидис Интур».
Отмечается, что задолженность материнской греческой компании Mouzenidis Travel перед российскими туристами составляет около 23 миллионов евро (приблизительно 1,9 миллиарда рублей). Численность путешественников, купивших как полные турпакеты, так и отдельные услуги по размещению или авиаперевозке, оценивается в 25 тысяч человек.
Решению Ростуризма предшествовало официальное объявление туроператора о неспособности выполнить обязательства перед туристами. «У компании нет возможности повторно оплатить все туры, за которые деньги уже были переведены в Грецию и другие страны, где принимающей компанией были иностранные юридические лица Mouzenidis Travel», — говорится в обращении компании.