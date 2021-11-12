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16:21 (мск), источник: N + 1

На востоке Англии нашли крупнейший англосаксонский клад золотых монет

Британский музей сообщил о 135 золотых артефактах, обнаруженных кладоискателями.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В британском графстве Норфолк обнаружили крупнейший клад золотых монет англосаксонского периода. Он включает 122 франкских тремисса и девять византийских солидов, а также четыре прочих золотых артефакта, возраст которых составляет около 1400 лет. О находках сообщается в пресс-релизе Британского музея.

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В первой половине VI века нашей эры древнегерманские племена англов, образовали небольшое королевство Восточная Англия, которым правила династия Вуффингов. Оно располагалось на территориях современных графств Норфолк и Саффолк вплоть до начала X века, когда его завоевал и включил в состав Англии король Эдуард Старший.

Крупнейшим археологическим памятником этого периода остается раннесредневековый курганный некрополь Саттон-Ху, обнаруженный в графстве Саффолк. Археологи нашли в нем в 1939 году богатейшую могилу (или кенотаф), сооруженную в погребальном корабле. Предположительно, она принадлежала королю Редвальду, умершему в начале VII века. Человеческих останков в могиле не было, однако они могли не сохраниться из-за кислотных почв. Зато в распоряжении ученых оказался 41 артефакт из чистого золота, а также импортные предметы из серебра и бронзы.

Исследователи отмечают, что для англосаксонской Англии время в конце VI — начале VII века оказалось буквально золотым веком. Это проявилось в многочисленных находках сокровищ. Так, летом 2009 года британский кладоискатель нашел Стаффордширский клад VII века. Он состоял из 4600 предметов — оружия, украшений и посуды. В общей сложности сокровища включали более пяти килограмм золота и около 1,3 килограмма серебра. Находку оценили примерно в 3,3 миллиона фунтов стерлингов.

В английском графстве Норфолк обнаружили крупнейший на сегодня англосаксонский клад, состоящий из 131 золотой монеты, брактеата, небольшого слитка и двух прочих золотых артефактов, возраст которых составляет около 1400 лет. Большую часть этих находок сделал в 2014—2020 годах кладоискатель, пожелавший остаться неизвестным. Владелец земли, на которой обнаружили золотые артефакты, также предпочел остаться анонимным. Известно только, что это произошло в Западном Норфолке.

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Ученые отметили, что большая часть монет клада представляет собой франкские тремиссы. Кроме того, он включал девять золотых солидов — более крупные византийские монеты, номинал которых равен трем тремиссам. Примечательно, что десять монет были обнаружены на том же участке другим человеком — полицейским Дэвидом Коклом (David Cockle). Однако он не сообщил об этом в контролирующие органы и попытался продать их как единичные находки (британское законодательство требует уведомлять о двух и более монетах), за что был приговорен к 16 месяцам заключения и уволен со службы.

По мнению исследователей, эта находка отражает богатство и связи с континентальной Европой, которыми обладало королевство Восточная Англия. Исследование клада и места, где его обнаружили, позволит понять значение Западного Норфолка для королей VII века. Гарет Уильямс (Gareth Williams) из Британского музея отметил, что по датировке клад близок к знаменитому памятнику Саттон-Ху. По его мнению, если рассматривать многие недавние находки из Восточной Англии вместе, то это позволит лучше понять раннесредневековую экономику.

Михаил Подрезов

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